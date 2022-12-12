ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد أحمد العوضي

كتب امير فتحي في الاثنين 12 ديسمبر 2022 08:57 صباحاً - احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد العوضي .

فنشرت ياسمين عبد العزيز صورة تجمعها بأحمد العوضي خلال تواجدهما بأحد الأماكن العامة، ظهرت بها وهي تجلس بجانبه وتحتضنه .

وكتبت ياسمين عبد العزيز في تعليقها على الصورة مهنئة زوجها بعيد ميلاده: “كل سنة وانت طيب يا حبيبي وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة يارب” .

ومن جانبه رد العوضي على معايدة زوجته في تعليق له قائلا: “وانتي طيبة يا حبيبتي” .

وفي سياق آخر يستعد الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز لبدء تصوير مسلسلهما “ضرب نار”، المقرر عرضه في رمضان القادم 2023، ويشاركهما في بطولته كلا من: سهير المرشدي، بدرية طلبة، إيمان السيد، هدى الإتربي وغيرهم .