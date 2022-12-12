بعد اتهامها اليسا بالنفاق بسبب تشجيعها البرتغال.. مريم حسين توضح!

كتب امير فتحي في الاثنين 12 ديسمبر 2022 05:51 صباحاً - احتفلت الفنانة مريم حسين بفوز منتخب بلادها المغرب أمام البرتغال بهدف دون رد، سجّله المهاجم يوسف النصيري، ضمن الدور ربع النهائي من كأس العالم في قطر.

ونشرت ”حسين“ العديد من الفيديوهات عبر خاصية الستوري في إنستغرام، ظهرت خلالها وهي ترقص بالعلم المغربي للتعبير عن سعادتها بالتأهل التاريخي لـ“أسود الأطلس“ إلى دور نصف النهائي للمونديال.

لكن الفنانة المغربية اتهمت النجمة اللبنانية إليسا بالنفاق، حيث نشرت الأولى فيديو ظهرت خلاله الأخيرة في بداية المونديال وهي تعبر عن سعادتها بفوز البرتغال، ولطالما صرحت عن تشجيعها لكريستيانو رونالدو، لترفق بعد ذلك تعليقا جديدا لها عبرت من خلاله عن فرحتها بفوز المغرب، معتبرة أنه يكتب التاريخ بكأس العالم في قطر، وهو ما اعتبرته مريم حسين ”نفاقا“ في التشجيع.

غير ان مريم حسين عادت واوضحت عبر تغريدة على حسابها على تويتر انها لم تقصد الاساءة الى اليسا حيث كتبت “يمكن حماسي و فرحتي للمنتخب المغربي خلّاني أتسرّع بالتعبير عن الفرحة و الإنتصار و لكن لم أقصد الإسائة للفنانة اليسا التي أكن لها كل الإحترام و التقدير بل الايموجي كان للمنتخب البرتغالي (من باب الضحك).”.