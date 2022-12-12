شكرا لقرائتكم خبر عن 21 عامًا على عرض الفيلمين "سكوت ح نصور" و"جواز بقرار جمهورى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الإثنين، 21 عامًا على عرض فيلم "سكوت ح نصور" وفيلم "جواز بقرار جمهورى"، والإثنين طرحوا في دور العرض في نفس اليوم 12 ديسمبر 2001، وما زالت أحداث الفيلمين محفور في ذاكرة المشاهدين ولا يملون من مشاهدة الفيلم مرات عديدة وإعادته على مر السنوات.

فيلم "جواز بقرار جمهورى" بطولة هانى رمزى، حنان ترك، حسن حسنى ومن تأليف وإخراج خالد يوسف تدور قصة الفيلم حول شاب وفتاة بصدد الجواز فيقوم الشاب بدعوة رئيس الجمهورية على سبيل الدعابة ولكنه يفاجأ بموافقة الرئيس على حضور الزفاف فى المنطقة الشعبية التى يسكن فيها، ولكن بعد أن يتم تجهيز كل شىء يحدث خلاف بين الحبيبين يؤدى لانفصالهما، وتدور الأحداث في قالب كوميدى.





أما فيلم "سكوت ح نصور" بطولة لطيفة، أحمد وفيق وأحمد بدير وماجدة الخطيب ومصطفى شعبان وروبى، ومن تأليف يوسف شاهين وإخراج يوسف شاهين وخالد يوسف.

وتدور أحداث الفيلم عن ملك مطربة تعيش مع والدتها الأرستقراطية وابنتها (بولا) في فيلا أنيقة بعد طلاقها، تقع فريسة للشاب (لمعي) الانتهازي، الذي يوهمها بحبه للاستيلاء على أموالها، ولكي تكون جسره لعالم السينما، تهمل ملك فنها بسبب هذه العلاقة.



