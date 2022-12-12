شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل: بدء تصوير مسلسل نيللى كريم "عملة نادرة" السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج جمال العدل لـ"الخليج 365" إنه من المقرر أن ينطلق تصوير مسلسل "عملة نادرة" بطولة النجمة نيللى كريم يوم السبت المقبل، من إخراج ماندو العدل وتأليف مدحت العدل، مشيرًا إلى أن الديكور الأساسى للعمل تم بناؤه وسيدخل فريق العمل فيه خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يتواجد عدد من الفنانين خلال المشاهد الأولى في المسلسل.

وتعاقدت شركة العدل مع عدد من الفنانين للمشاركة في بطولة المسلسل، وأبرزهم جمال سليمان، فردوس عبد الحميد، كمال أبو رية، أحمد عيد ، جومانا مراد، بالإضافة إلى هشام عاشور، ومن المقرر أن تتعاقد الشركة مع مجموعة من الفنانين وسيتم الإعلان عنهم.

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، منذ أن قدما سويا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، أحمد مجدى، سلوى محمد على، ورحمة حسن، وعدد من الفنانين، إخراج ماندو العدل.

كما تجدد نيللى كريم تعاونها مع المخرج ماندو العدل، بعدما نجحا سوياً في مسلسل فاتن أمل حربى، والذى عرض في شهر رمضان الماضى، وأحدث جدلا واسعاً بسبب تناوله لقانون الأحوال الشخصية، وشارك في بطولته كل من شريف سلامة، محمد الشرنوبى، هالة صدقى، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، وعدد كبير من الفنانين.