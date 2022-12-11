شكرا لقرائتكم خبر عن 27 عامًا على عرض فيلم "الجراج" لنجلاء فتحى وفاروق الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الأحد، 27 عامًا على عرض فيلم "الجراج"، وطرح الفيلم في 11 ديسمبر 1995 والفيلم ما زال محفور في ذاكرة المشاهدين ولا يملون من مشاهدة الفيلم والتأثر بالأحداث والفيلم من بطولة، نجلاء فتحى و فاروق الفيشاوى و سيد زيان و جورج سيدهم و تحية كاريوكا وعلاء ولى الدين، وتأليف وإخراج علاء كريم.

تدور قصة الفيلم حول نعيمة حارسة عمارة وسايسة جراج في أحد العمارات ولديها 7 أطفال، زوجها زينهم عاطل عن العمل وأخلاقه منحرفة ومتنكرًا لمسئوليته أمام زوجته وأبنائه، يحاول الحصول على عقد عمل في الخارج.

خلال أحداث الفيلم يسافر تاركًا خلفه أبنائه لوالدتهم تتحمل وحدها عبء التربية، وأمام هذا الفقر الحاد التي تعاني منه الأسرة بعد مرور فترة من الزمن يقرر عدم إرسال مصروف لهم ثم يعرفون أنه تزوج من غير والدتهم تشعر الأم بحالة من اليأس والإحباط وتصاب بمرض خبيث الأمر الذي جعلها تضع بعض أطفالها عند العائلات مقابل أجور على أن يذهب أطفالها إليهم بعد موتها ويقرر أطفالها العودة إلى الجراج و ينجحون في ذلك بعد أن تفارق والدتهم الحياة.



