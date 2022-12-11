شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تقرر إيقاف محمد عبد السلام عازف الأورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، إيقاف محمد عبد السلام، عازف الأورج، وذلك لعدم حضوره أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا جاء فيه: "بعد الإطلاع على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بشأن السيد محمد عبد السلام معوض أحمد (عازف أورج)، حاصل على تصريح سنوي ونظرًا لعدم التزام المذكور بالحضور أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده".

وتابع البيان: "لذلك قررت نقابة المهن الموسيقية طبقا للقانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته واللائحة الداخلية، وقف المذكور عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في الشكاوى المقدمة ضده".

وكانت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل، رفعت الإيقاف عن مطرب المهرجانات عمر كمال وتغريمه 50 الأف جنيه بعدما تقدم بالتماس لتخفيض الغرامة بدلاً من 100 الف جنيه، وذلك نتيجة غنائه بدون تصريح من نقابة الموسيقيين في عدد من الدول العربية والأوروبية.



