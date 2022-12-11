رئيس لجنة التحقيقات بنقابة الموسيقيين: غرمنا عمر كمال 50 ألف جنيه مع رفع قرار الإيقاف

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد الله، عضو مجلس نقابة الموسيقيين، ورئيس لجنة التحقيق لـ"الخليج 365"، إن المجلس قرر رفع إيقاف المطرب عمر كمال مع تخفيف الغرامة عليه لتصل إلى 50 ألف جنيه وذلك بعدما مثل للتحقيق علي خلفية إحيائه حفلاً بدون تصريح من النقابة.

وأضاف الدكتور محمد عبد الله، أن عمر كمال اعتذر للمجلس عن هذا الخطأ غير المقصود وتعهد وأقر بعدم تكراره مرة أخرى ونظرًا لارتباطه بعدد من الحفلات والتزاماته تجاه فرقته الموسيقية قبل المجلس التماسه ورفع عنه قرار الإيقاف مع تخفيض الغرامة من 100 إلى 50 ألف فقط، وذلك خلال التحقيق الذي مثل فيه عمر كمال للتحقيق اليوم الأحد بنقابة الموسيقيين.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، أصدرت قرارًا بإيقاف المطرب عمر كمال، وتحويله للتحقيق.

وقالت نقابة المهن في بيان رسمي لها: قرار إيقاف للمطرب عمر محمد كمال محمود "عمر كمال"، قررت نقابة المهن الموسيقية وقف التصريح السنوي للعضو عمر محمد كمال، لحين التحقيق معه.

وأوضح مصدر من النقابة لـ"الخليج 365" أن القرار جاء بناء على عدم التزام كمال بتعهده بطلب الحصول على تصريح للغناء بالخارج قبل السفر، مؤكدًا أن كل المطربين التزموا ما عدا عمر كمال، ومن المقرر إجراء التحقيق معه قبل إقرار العقوبة المنصوص عليها.