شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل كيتون 71 عامًا بصحبة صديقته فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثل الشهير مايكل كيتون رغب في الاستمتاع ببعض الوقت قبل دخول أكثر من مشروع سينمائى خلال الفترة المقبلة، بعدما ظهر مؤخرًا بعشاء رومانسي صديقته القديمة مارني تورنر في المطعم الإيطالي توسكانا في حي برينتوود داخل مدينة لوس أنجلوس.



مايكل كيتون

وكان حفل توزيع جوائز Emmy في دورته الـ74 شهد فوز مايكل كيتون بجائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي محدود عن مسلسل Dopesick، فيما فاز بجائزة أفضل ممثل مساعد موراي بارتليت عن دوره في The White Lotus.

وضمت القائمة، الترشيحات للجوائز الممثل ويل ارنيت، الممثلة أنجيلا باسيت، الممثلة فانيسا باير، المغنية كيلي كلاركسون، الممثلة أريانا ديبوز، الممثل تاي ديجز، الممثلة هانا اينبيندير، المغنية سيلينا جومز، الممثلة ماريسكا هارجيتاي، وابطال مسلسل "Squid Game" الممثلة هويون جونج، الممثل لي جونج جاي والمقدم جيمي كيميل، الممثل دييجو لونا، الممثل كريستوفر ميلوني، الممثل سيث مايرز، الممثلة آيمي بولر، الممثلة مولي شانون، الممثلة جين سمارت، الممثلة كيري واشنطن والممثلة ناتالي زي.

وانطلقت فعاليات افتتاح جوائز Emmy يوم 3 من سبتمبر وشهد حفل الافتتاح، حصول عدة فنانين على جوائز حفل الإيمي منهم المغنية العالمية أديل في فئة أفضل صوت مميز، والممثل الراحل شادويك بوسمان على أفضل أداء صوتي في فيلم الأنيميشن "What If"، والرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما على جائزة أفضل راوي عن مسلسل "Our Great National Parks".