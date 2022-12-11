يسرا تتعرض لإنتقادات من الجمهور.. والفنانة ترد “مين دول؟” مش هنزل للمستوى ده” .. ما القصة؟!

كتب امير فتحي في الأحد 11 ديسمبر 2022 06:50 مساءً - أعربت الفنانة المصرية الكبيرة يسرا، عن سعادتها البالغة بعد مغازلة النجم العالمي الهندي شاروخان لها في السعودية، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع ما حدث من شاروخان.

وقالت يسرا، خلال لقائها ببرنامج «et بالعربي»:«نغمش قلبي شاروخان، وسعدت بما حدث وحينما قالي لي أن أسطورة من مصر لم أتستطع الرد».

يسرا ترد على الإنتقادات الموجهة إليها

وعن الانتقادات التي وجهت لها بعد انتشار فيديوهات لرقصها في حفل خاص على هامش حضورها فعاليات الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي قالت خلال اللقاء: عمري ما هعرف أرضي كل الناس وليه أطلع أرد عليهم مين دول ليه أنزل للمستوى دا، الزمن بيرد عليهم، حتى لو الانتقاد أزعجني مش بسمح أنه يأثر فيها.

وتابعت متحدثة عن الانتقادات التي وجهت لها بعد وفاة الفنان هشام سليم وانتشار شائعات عن طلاقها: ألفوا قصص وروايات وقالوا أني انفصلت مش هرد عليهم هما عاوزين لايكات علشان الفلوس وبس.

وتابعت يسرا متحدثة عن تأثرها بوفاة الفنان هشام سليم: إحنا بنبكي لحد دلوقتي، رقصنا، ضحكنا، اشتغلنا أحنا بنبكي هشام يتحزن عليه، هيقولوا بترقصي ليه عشان لو أقدر أموت ورا كل حد كان زماني موتت ورا أمي.

يسرا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وتواجدت يسرا خلال الأيام الماضية في المملكة العربية السعودية لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية والتي تم تكريمها فيها بجائزة اليُسر.

ووجهت الفنانة يسرا الشكر والتقدير للمهرجان على تكريمها ووصفتها بلحظة من أجمل لحظات حياتها.

وأكدت يسرا أنها شعرت بكم المحبة من نجوم المنطقة العربية المتواجدين بل من نجوم الهند المتواجدين وخصوصا شارو خان والنجوم الأمريكيين المتواجدين والأوروبيين ومن أماكن بها سينما قوية وتحترم الفن.

وأكدت يسرا أن تواجدها في مثل هذه الفعاليات الكبرى وتكريمها كفنانة مصرية فهو تعبير عن دور مصر ومحبة العرب لمصر والفن المصري.

يسرا تكسر الحداد بعد رحيل هشام سليم :

استطاعت يسرا خلال الفترة الماضية أن تتجاوز أحزانها وأزمة رحيل صديقها المقرب الفنان هشام سليم، وظهرت في العديد من الفاعليات الفنية، بالإضافة إلى تجمعها برفقة أصدقائها إلهام شاهين وريهام حجاج وغيرهم.

وابتعدت يسرا خلال عدد من تلك الفاعليات الفنّية عن إرتداء اللون الأسود وكان أبرزهم إطلالتها اللافته في حفل أزياء في قطر في حفل توزيع جوائز Fashion Trust Arabia. لمصمم الأزياء العالمي إيلي صعب.

وظهرت يسرا في الحفل بفستان مطرز باللون الأحضر الداكن، بعد ظهورها خلال الفترة الأخيرة في أكثر من مناسبة داخل القاهرة بملابس الحداد السوداء.

يسرا في مهرجان القاهرة السينمائي :

حرصت النجمة يسرا على حضور حفل افتتاح الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهنأت رئيسه الفنان حسين فهمي قائلة، انه صاحب مذاق خاص بدون شك، وأكدت يسرا أنها كانت تعلم أن حسين فهمي بعودته لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي يتبعها مجهودا قويا، فلاول مرة يعود رئيس للمهرجان للمرة الثانية بعد استبعاده.

وظهرت الفنانة يسرا بإطلالة أنيقة وجذابة، على السجادة الحمراء، وأطلت يسرا مرتدية فستان طويل باللون “الأسود”، يتميز بأنه بصيحة الريش. واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانين. ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وخاتم، وحلق.

واختتمت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، قبل أيام، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بعد أن انعقد على مدار 10 أيام.

وتتألق النجمات على السجادة الحمراء لحفل ختام المهرجان الأعرق في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، بإطلالات أنيقة وجذابة ومتنوعة، سرعان ما تخطف الأنظار.

بمسلسل جديد ومسرحية بموسم الرياض.. يسرا تعيش حالة نشاط فني بعد رمضان

من ناحية أخرى، تعيش الفنانة يسرا حالة من النشاط الفني بعد نجاح مسلسلها «أحلام سعيدة» والذي عرض في شهر رمضان 2022، حيث وقعت على بطولة مسرحية ستعرض خلال موسم الرياض المقبل من إنتاج صادق الصباح.

وعلى جانب آخر، بدأت يسرا في شهر يونيو الماضي تصوير مسلسلها الجديد «روز وليلى» التي تشاركها البطولة نيللي كريم وسيعرض على منصة شاهد.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل «أحلام سعيدة» الذي تم عرضه في رمضان 2022، وشارك في البطولة كل من: الفنانة غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، نبيل نور الدين، نور محمود، عماد رشاد، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

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