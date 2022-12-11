شكرا لقرائتكم خبر عن 2 فبراير بدء عرض فيلم "أنا لحبيبى" بطولة كريم فهمى بدور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت الجهة المنتجة لفيلم "أنا لحبيبى" على طرحة في 2 فبراير المقبل بالسينمات، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب حسبما صرح المنتج أحمد السبكى لـ"الخليج 365"، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي، ويجسد كريم فهمى خلاله دوركاتب روائي، ومع تتابع الأحداث يعيش قصة حب مع ياسمين رئيس، التي تنتمي لطبقة اجتماعية متوسطة، ويخوضان العديد من الصراعات سويًا خلال العمل.

الفيلم من بطولة كريم فهمي، ياسمين رئيس، سوسن بدر، بيومي فؤاد، أحمد مالك، محمد الشرنوبي، ومحسن محيي الدين، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

وشارك الفنان كريم فهمى صور تجمعه مع فريق عمل مسرحية "أنستونا" على حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام" مشيدا بفريق العمل، وعلق على الصور قائلا "قبل ما اتفرج على المسرحية كنت ناوى كده كده أنزل صورة استورى كمجاملة لصديقتى دنيا وصديقى محمد أحمد السبكى لكن الحقيقة العمل من كتر ما عجبنى فبقيت متحمس إن كل الناس تشوفه وتتبسط زى ما أنا مبسوط النهاردة فقلت ده محتاج بوست ومش مجاملة نهائى".

الجدير بالذكر أن آخرأعمال الفنان كريم فهمى في السينما فيلم "ديدو"، الذي عرض في 2021، وحقق نجاحاً كبيراً وقتها، وشاركه في بطولته حمدي الميرغني، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، وبيومي فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وكان من تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح.