شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد من داخل الملعب: إيه المغرب الحلوة دى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أحمد سعد، على مشاهدة مباريات بطولة كأس العالم من داخل ملاعب المباريات خاصة مباريات المغرب دعمًا لها في مشوارها المشرف وفى تصريح لـ"الخليج 365" قال: أنا فخور بانتصارات فريق المغرب وكأن مصر هي المنتصرة وأتمنى استكمال باقى المشوار إلى النهاية، لافتًا إلى أن لاعبى المغرب كانوا رجال كلهم تحدى وعبروا بانتصاراتهم كل الصعاب وفتحوا الباب لكل الفرق العربية أن تعلى بطموحاتها إلى الحصول على كأس العالم ونشر سعد على صفحته الخاصة بإنستجرام فيديو من داخل الملعب قام سعد له بعد انتصار المغرب الأخير على فريق البرتغال العنيد وهو يغنى إيه اليوم الحلو ده وإيه المغرب الحلوة دى".

يذكر أن المطرب أحمد سعد، يحيي حفلاً غنائيًا في مدينة دبى بدولة الإمارات، يوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر الجارى، ويقدم خلال الحفلة باقة من أغنياته التي حققت نجاحا مؤخرًا، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب من مختلف الدول.

وحقق المطرب أحمد سعد نجاحًا كبيرًا بواحدة من أحدث أغانيه "وسع وسع" الذى وصلت أرقام مشاهدتها إلى 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهي الأغنية الذى ألفها له مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس، في حين أخرج الكليب المخرج إسلام هشام، والذى تم تصويره فى أحد القصور.

وكان المطرب أحمد سعد قد احتل بأغنية "وسع وسع" المركز الرابع فى قائمة أكثرالأغنيات استماعا فى الشرق الأوسط على جميع المنصات الرقمية، في بيان صادر من المنظمة العالمية IFPI أو الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية، وهى منظمة تمثل صناعة الموسيقى المسجلة فى جميع أنحاء العالم.

كما استطاع النجم أحمد سعد من خلال فيديو كليب "وسع وسع" أن يحقق نجاحًا كبيرًا باحتلاله المرتبة الــ34 فى قائمة أفضل 100 فيديو على مستوى العالم، بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، فيما حصلت على المركز الثاني في نفس القائمة المحلية في مصر، وحقق الكليب 99 مليون مشاهدة على يوتيوب.