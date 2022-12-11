شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حفلات لنجوم الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية احتفالاً بالكريسماس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال العالمية الخاصة بهذه المناسبة منها فالس الزهور من باليه كسارة البندق، كل ما أريده لعيد الميلاد هو أنت، الكريسماس الأبيض، إذا تمسكنا ببعضنا، إنه أروع وقت في السنة ، ليلة هادئة، نعمة مذهلة، ليلة ماريا، نغمة الكريسماس، يا لها من ليلة مقدسة، هل تسمع ما أسمعه، صخرة حول شجرة الكريسماس، أرض الشتاء العجيبة، دقات الجرس، الاثني عشر يوما للكريسماس وهدية الحب.. أداء ايمان مصطفي ، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، مصطفي محمد، مني رفلة، وليد كريم ، جولي فيظي، عماد عادل، داليا فاروق، أمينة خيرت، جاكلين رفيق، انجي محسن، عمرو مدحت، عزت غانم، الهامي أمين، ليلي إبراهيم، نورستا المرغني، أسامة علي، سلمي الجبالي، تامر توفيق، ابراهيم ناجي، برهان الدين فاروق وجالا الحديدي.
يذكر أن الأوبرا أعدت مجموعة من العروض المميزة تقام على جميع مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور للاحتفال بالكريسماس وأعياد الميلاد والعام الجديد وتشمل ألوان فنية متنوعة.