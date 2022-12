«صورة طبق الأصل».. شاهد أول دوبلير لأحمد مكي.. الجمهور مصدوم من قوة الشبه!!

كتب امير فتحي في الأحد 11 ديسمبر 2022 05:43 مساءً - تداول روّاد مواقع التواصل صورة لمحمود عشماوي دوبلير الفنان أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي، وقال المتابعين:” سبحان الله يخلق من الشبه ٤٠”.

عبّر «الدوبلير» محمود عشماوي عن سعادته البالغة، بالمشاركه في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، والعمل مع المخرج أحمد الجندي، إذ عمل «دوبلير» للفنان أحمد مكي في شهر رمضان 2022 الماضي.

وكان مصمم المعارك أحمد عبد اللاه قد كشف عبر صفحته الخاصة فيديو جديد من كواليس تصوير مسلسل “الكبير أوي 6”.

ونشر أحمد عبد اللاه عبر حسابه على TikTok فيديو لكواليس سقوط جوني من الدور الأول لدوار الكبير، عقب دفع العترة له، أثناء المشهد الساخر الذي قلد أحمد مكي خلاله أغنيته الشهيرة “قطر الحياة”.

دوبلير أحمد مكي يتحدث عن مشاركته في المسلسل

وقال عشماوي إن مشاركته في مسلسل الكبير أوي 6 جاءت عن طريق الصدفة، إذ كان يعمل في مسلسل «المسامح كريم» عام 2019 موضحًا: «كنت من ضمن المجاميع المشاركة في العمل، وفوجئت بإن الناس كلها بتقولي أنت شبه أحمد مكي أوي».

واستطرد «عشماوي»: «كان ليا جاري يعمل في المسلسل من الجزء الأول، فطلبت منه المشاركة في العمل، ومقابلة أحمد مكي، فوافق على الفور، وذهبت معه أثناء تصوير الجزء الرابع، والتقيت بمكي، ورحب بي وقال لي: أنت شبهي جدًا».

واختتم حديثه عشماوي، قائلًا إنه يحب أحمد مكي، ويحب أعماله الفنية لأنها أعمال هادفة، وتناقش دائمًا موضوعات مهمة، مضيفًا: «عندما تعاملت معه عن قرب، تعلمت منه الكثير، فهو شخصية مثقفة جدًا وبيفهم في حاجات كتيرة».

مسلسل «الكبير أوى 6»

مسلسل “الكبير أوى 6” بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وشيرين رضا، وأسماء جلال، وهنادى مهنى، وفتحى عبد الوهاب، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.

ودارت أحداث الجزء السادس بتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه ويقرر الزواج من مربوحة من أجل المساعدة في تربية الأبناء، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة وبعد التخلص منها يقرر العمل يوتيوبر من خلال بث فيديوهات على موقع يوتوب.

وأعادت قناة ON عرض مسلسل “الكبير أوى 6” على شاشتها منذ يوم السبت الموافق 12 نوفمبر، الساعة 7 مساء والإعادة الساعة 1 صباحاً والساعة 11 صباحاً، كما يعاد عرض العمل على قناة ON دراما الساعة 11 مساءً والساعة 9 صباحاً والساعة 4 عصراً، وذلك بعد عرضه لأول مرة في شهر رمضان الماضى على قناة ON وأعيد عرضه على قناة DMC.

أحمد ماهر يعتز عن مسلسل «الكبير أوي 7»

كشف الفنان أحمد ماهر عن سبب اعتذاره عن المشاركة في مسلسل “الكبير أوي 7” بطولة النجم أحمد مكي والذي عرض في موسم رمضان 2023.

وقال الفنان أحمد ماهر في تصريحات لبرنامج ET بالعربي: “تلقيت عرض من الشركة المنتجة للمشاركة في المسلسل لأجسد شخصية كبير مطاريد الجبل الذي يريد الزواج بعمة الكبير أوي”.

وأضاف: “لا يصح بعد كل التاريخ الفني الذي صنعته أن أشارك في هذا المسلسل، رغم النجاح الكبير الذي حققه العمل”.

وقرر صناع المسلسل تقديم جزء سابع من “الكبير أوى” فى شهر رمضان المقبل 2023، استكمالاً للنجاح الكبير الذى حققه الجزء السادس والذى عاد مرة إلى بعد 6 سنوات منذ تقديم الجزء الخامس فى شهر رمضان 2015.

وتجري تحضيرات مُكثفة يقوم بها المخرج أحمد الجندي، لوضع التفاصيل الأخيرة الخاصة بالجزء السابع من المسلسل الكوميدي الشهير “الكبير أوي” بطولة أحمد مكي، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المُقبلة وعرضه في موسم دراما رمضان 2023.

ويتضمن “الكبير أوي 7” أحداث وشخصيات جديدة، لم يسبق لها الظهور في الأجزاء الماضية، حيث تواصل الشركة المنتجة إتمام مرحلة التعاقدات حاليًا.

