لن تعرفوها.. مايا دياب تفاجئ متابعيها بوجه غريب وملامح مختلفة تمامًا في أحدث ظهور لها.. شاهد الصور!

كتب امير فتحي في الأحد 11 ديسمبر 2022 05:43 مساءً - فاجأت الفنانة اللبنانية مايا دياب، متابعيها في أحدث ظهور لها بتغير في ملامحها، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل هل خضعت لـ عملية تجميل مؤخرًا أم لا؟.

ونشرت مايا دياب، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهرت خلالها بملامح مختلفة واعتمدت على مكياج بسيط وربطت شعرها للخلف.

وانهالت التعليقات على صور مايا دياب، وزعم الجمهور أن مايا دياب، خضعت لـ عملية تجميل، وكتبت أحد المتابعين: شكلك عاملة عملية تجميل.

ودائمًا ما تثير الفنانة اللبنانية الشهيرة مايا دياب، بلبلةً كبيرةً بـ إطلالتها، وبملامحها المتغيرة حيث تعتبر مايا من أبرز الفنانات العربيات اللاتي تقمن بالكثير من العمليات والتعديلات التجميلية على ملامحها في فترات زمنية متقاربة، مما يعرضها للكثير من الانتـقادات القاسية والتعليقات الساخرة.

مايا دياب بملامح مختلفة مايا دياب بملامح مختلفة

مايا دياب تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل

كشفت الفنانة مايا دياب عن سبب ابتعادها عن التمثيل، وذلك خلال لقائها مع قناة one tv، وقالت مايا دياب خلال اللقاء: عندما أشعر أنه لابد من وجودي السينمائي أو عرض علي عمل جيد سأكون موجودة وأشارك بأعمال فنية، ولكن في الوقت الراهن لا تكون أعمال جيدة، كما أن هناك طوال الوقت مشاورات وعرض أعمال عليّ، ولكن لا يوجد اتفاق جد حتى الآن.

كما أعلنت مايا دياب، استعدادها للتنازل عن أجرها من أجل إعادة إحياء لبنان مثلما فعل العديد من الفنانين، بجانب الحديث عن شعورها قبل الصعود على المسرح أمام الجمهور.

وقالت مايا دياب: «أنا سعيدة أن الجمهور اللبناني بيحضر حفلات وبيقدر ينظر للجانب الإيجابي على الرغم من ظروف البلد، وأنا مستعدة أتنازل عن أجري في الحفلات من أجل لبنان لأن واجبي اسعاد الجمهور».

آخر أعمال مايا دياب

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة مايا دياب هي اغنية عيش أحلى سنين والتي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

خلاف مايا دياب مع أصالة نصري

على جانب آخر، تحدثت النجمة الإستعراضية اللبنانية مايا دياب عن خلافها مع المطربة السورية أصالة نصري.

وقالت مايا دياب: “كنت أتمنى أن يبقى الخلاف بيني وبين أصالة، ولا يتصدر للإعلام، أنا ما حكيت ولا مرة عن خلافنا، إحنا كنا في الحقيقة أصدقاء وبين الأصدقاء بيصير خلافات، وصار شغلة وصار في بُعد، وهذه الأمور طبيعية ولا أحب أن يكون عنوان بيتصدر الصحف”، حسب لقائها مع برنامج The Insider.

وكانت مايا دياب تحدثت في إبريل 2021، لأول مرة مع بسمة وهبة في برنامجها عن الخلاافات مع أصالة، قائلة: “حصل حاجة أخلاقية لا تسمح لي الكشف عنها”.

مايا دياب في مهرجان البحر الأحمر

أما عن مشاركتها وحضورها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، أشارت مايا دياب إلى أنه لا بد من وجود مشاركة لبنانية سواء من فنانين أو مخرجين أو مبدعين في الاحتفالات العربية والعالمية، فالفنانون اللبنانيون أصبحوا لهم بصمة في كل أنحاء الوطن العربي، ووجود اللبنانيين اليوم ضروري.

وأطلت مايا دياب بفستان أبيض طويل به نقوط سوداء، في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية بالأمس، وكان من تصميم اللبناني العالمي جون لويس صبجي، معتمدةً لوك للشعر منسدل على الكتفين للوراء.

وحرص على حضور حفل الافتتاح العديد من النجوم العالميين، منهم الفنان الهندي العالمي شاروخان، والهندية بريانكا شوبرا، والتركية مريم أوزرلي، يسرا، كريم فهمي، نادين نسيب نجيم، سلمى أبو ضيف، تارا عماد، أنابيلا هلال، حسين فهمي وزوجته، مي عمر، سنتيا صامويل.

مايا دياب تدعم المثليين

ومن ناحية أخرى، أثارت مايا دياب جدلا واسعا بسبب دعمها للمثليين، حيث قالت في تصريحات تلفزيونية: أنا أشعر بالخجل أن فيه مجتمع عربي بـ عام 2022 بيجرم المثلية الجنسية؛ لأن المثليين تعرضوا للعديد من الأزمات ونسبة كبيرة منهم تعرضوا للاغتصاب عدة مرات حتى تغيير سلوكهم وعيب أي بلد توقفهم أو تعاقبهم.. الأهم نحاسب المغتصبين.

وواصلت مايا دياب: وجود المثليين شيء طبيعي في الحياة، وأنا فنانة وأغني لجميع الأشخاص ولا أميز بينهم لأن جميع الأديان تحث على حب الآخر.. والمثليين يفوق عددهم 70% من تعداد البشر في العالم.

وتعد المطربة اللبنانية مايا دياب إحدي أهم المطربات على الساحة الفنية منذ سنوات، ولها العديد من الأغنيات التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات طويلة

الخليج 365

الخليج 365