بصورة من المستشفى .. فرح يوسف: “عملت عملية كبيرة”

كتب امير فتحي في الأحد 11 ديسمبر 2022 05:43 مساءً - كشفت الفنانة السورية فرح يوسف عن خضوعها لعملية جراحية كبيرة على حد وصفها دون أن توضح أية تفاصيل عنها أو عن طبيعتها .

نشرت فرح يوسف صورة لها من داخل المستشفى عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري طمأنت من خلالها محبيها ومتابعيها عن وضعها الصحي، كما وجهت الشكر للطاقم الطبي المشرف على حالتها .

فكتبت فرح يوسف في تعليقها على الصورة: “الحمد لله رب العالمين أنا هلأ صرت منيحة وصار فيني خبركن إني عملت عملية كبيرة تحت إشراف الدكتور الرائع عادل قطينة وطاقمه الطبي في مستفى قطينة التخصصي” .

تابعت: “بشكركن جميعا على اهتمامكن وحرفيتكن العالية، كانت روحي بين إيديكن أمانة وأنتم حافظتوا عليها بأفضل الطرق .. محبتي وتقديري لكم جميعا” .

وأضافت الفنانة السورية: “وخصوصا طاقم الممرضات اللي بالفعل بيلبق عليهم اسم ملائكة الرحمة، غمرتوني بمحبتكن ولطفكن وشكرا من كل قلبي على رعايتكن واهتمامكم ومحبتكن الكبيرة واحترامكم لمهنة الطب اللي بتتجلى بكل تفصيلة” .