حسن الرداد يكشف اسم ابنه وابنته المستقبليين

كتب امير فتحي في الأحد 11 ديسمبر 2022 05:43 مساءً - حل الفنان حسن الرداد ضيفا في برنامج “صدى الملاعب” المذاع عبر قناة “MBC 1” ويقدمه الإعلامي مصطفى الآغا .

وخلال اللقاء كشف حسن الرداد عن الأسماء التي سيطلقها على أبنائه في حال رزق بأولاد في المستقبل .

حيث وجه مصطفى الآغا سؤالا إلى حسن الرداد فقال: “لو جالك ولد شو هتسميه ولو جت بنت؟” .

ليجيب “الرداد: “لو ولد هسميه على اسم أخويا الله يرحمه فادي، ولو بنت فادية على إسم والدتي الله يرحمها” .

وكان قد علق الفنان حسن الرداد على الشائعات والأخبار التي تم تداولها في الفترة الماضية حول حمل زوجته الفنانة إيمي سمير غانم .

وذلك في لقاء مع برنامج “ET بالعربي” على هامش حضوره لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، فبسؤاله عن حمل إيمي أجاب قائلا: “إشاعات كتيرة جدا، ربنا يسهل بقى” .

ولاحقت الفنانة إيمي سمير غانم شائعة حملها مؤخرا بسبب ظهورها بوزن زائد مرتدية ملابس فضفاضة في عدد من المناسبات، كما ظهرت في صور وهي تستعين بحقائبها من أجل إخفاء بطنها .