شكرا لقرائتكم خبر عن خواكين فينيكس فى أول صورة من Joker 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت التقارير العالمية أول صورة من كواليس الفيلم المنتظر Joker 2، والذى يشارك في بطولته الممثل خواكين فينيكس الذى توج بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في جزأه الأول، كما تشاركه البطولة الممثلة والمغنية الشهيرة ليدى جاجا.

الصورة التي نشرت لـ خواكين فينيكس جاءت مشوقة كالعادة، وهو نائم وهناك يد تحلق له ذقنه.



خواكين فينيكس

ويظهر في الجزء الثاني من فيلم "جوكر" النجم الصاعد هاري لوتي، إذ أشارت تقارير إلى أنه سيشارك بدور كبير في الفيلم المرتقب بينما لا تزال تفاصيل الدور طي الكتمان .

وتشارك النجمة ليدي جاجا في Joker 2 إذ تجسد شخصية "هارلي كوين" الذي سبق أن قدمته مارجوت روبي في فيلم بعنوان The Suicide Squad العام الماضي، وصرحت بطلة Birds of Prey بأنها سعيدة للغاية باختيار ليدي جاجا لبطولة الفيلم.

وأضافت مارجوت روبي: قلت منذ البداية أن كل ما أريده هو أن تكون هارلي كوين واحدًا من تلك الشخصيات بالطريقة التي يتحول بها ماكبث أو باتمان دائمًا من ممثل عظيم إلى ممثل عظيم. وأنه لشرف كبير أن أكون قد بنيت أساسًا قويًا بما يكفي بحيث يمكن أن يكون هارلي الآن أحد تلك الشخصيات التي يحصل الممثلون الآخرون على تجربة لعبها. وأعتقد أنها ستفعل شيئًا لا يصدق