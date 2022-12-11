إيقاف فنان مصري شهير عن الغناء وإحالته إلى التحقيق

كتب امير فتحي في الأحد 11 ديسمبر 2022 03:50 مساءً - أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر بيانا أعلنت من خلاله عن قرارها بإيقاف الفنان عمر كمال عن الغناء وتحويله للتجقيق .

فجاء في البيان: “قررت نقابة المهن الموسيقية وقف التصريح السنوي للعضو عمر محمد كمال، لحين الانتهاء من التحقيق معه” .

ولم تكشف نقابة المهن الموسيقية في بيانها عن سبب إيقاف عمر كمال وإحالته للتحقيق .

إلا أنه من المرجح أن يكون بسبب إحيائه لعدد من الحفلات في الخارج بدون الحصول على تصريح والالتزام بقواعد النقابة .