بالجلباب الصعيدي.. الصورة الأولى لأحمد العوضي “الكوماندا جابر أبو شديد” لـ رمضان 2023

كتب امير فتحي في الأحد 11 ديسمبر 2022 03:50 مساءً - نشر الفنان أحمد العوضي مجموعة صور من كواليس تصوير مسلسله الرمضاني المُقبل، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام“.

وظهر العوضي في الصور مرتديًا “جلابية”، وعلق :”الكوماندا جابر أبو شديد، ابن سوهاج والخازندار حق الرجال ميباتش، ضرب نار”.

يُذكر أن مسلسل ضرب نار يعد البطولة الثنائية الثانية للفنان أحمد العوضي مع زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، حيث قام بشخصية “الخديوي” في مسلسل “اللي مالوش كبير”، رمضان الماضي 2021، وشاركته البطولة زوجته بدور غزل.

مسلسل ضرب نار

ويجتمع الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، فى عمل واحد بعنوان «ضرب نار» يشاركون به في سباق رمضان 2023 المقبل، فى قالب الدراما الصعيدية، وهو العمل الأول لياسمين بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة التى استلزمت سفرها إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية.

أحمد العوضي في كواليس مسلسل ضرب نار – رمضان 2023

وسبق وتحدث أحمد العوضي عن المسلسل في لقاء مع et بالعربي وتجسيده لشخصية رجل صعيدي موضحا تعاقده مع أحد أبناء الصعيد لمدة 3 أشهر لمساعدته في إتقان اللهجة الصعيدية، وأضاف قائلا: «هنشوف، إن شاء الله يبقى أقوى من اللي مالوش كبير».

واقترب صناع مسلسل “ضرب نار” للنجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى من انطلاق تصوير العمل المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2023، حيث تتواصل عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة، وقرر صناع العمل الاستعانة بعدد من أبطال مسلسل “اللى مالوش كبير” الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.

وتعاقد على المشاركة فى بطولة “ضرب نار” كل من هدى الإتربى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله محمود، بعد مشاركتهم فى مسلسل “اللى مالوش كبير” مع ياسمين والعوضى، كما تعاقدت أيضاً الفنانة سهير المرشى، ويواصل مخرج العمل مصطفى فكرى اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير فيما قارب المؤلف ناصر عبد الرحمن على الانتهاء من كتابة حلقات العمل.

وكانت آخر الأعمال التي جمعت الثنائي ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي، مسلسل “اللى ملوش كبير” فى دراما رمضان قبل الماضي، وشارك فى بطولته خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، عايدة رياض، فتوح أحمد، محمود حافظ، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبد الغني، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعي، محمود عمرو ياسين، محمد عبد العظيم، كريم الحسيني، جمال يوسف، بسنت النبراوي، ميريت عمر الحريري، ماجدة منير، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

أحمد العوضي ينتظر فيلم البلدوز

من جهه أخرى يواصل أحمد العوضي التحضيرات لمشروع “فيلم البلدوزر” الذي يتعاون خلاله مع المخرج طارق العريان، وتحدث عن الفيلم في لقاء سابق قائلا “أول فيلم يتناول رياضة الـMMA في الوطن العربي، الفيلم مرصود له ميزانية ضخمة، بقى لنا سنة بنحضر فيه وخلاص داخلين نصور في نوفمبر”.

وكتب العوضي، عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك“، :”إن شاء الله فيلم البلدوزر قصة وإخراج طارق العريان، تأليف أحمد حسني، إنتاج سينرجي، تامر مرسي، رمضان 2023”.

يُشار إلى أن أخر أعمال الفنان المصرى أحمد العوضي كان مسلسل الرسوم المتحركة “يحيى وكنوز”، الذي عرض في موسم رمضان 2022 الماضي، وهو من تأليف محمد عدلي، إخراج محمد عيد.

العوضي يعلق على فوز المغرب في كأس العالم

ومن ناحية أخرى، علق الفنان أحمد العوضي على فوز المغرب أمام البرتغال في مباريات دور ربع النهائي، اليوم، لبطولة كأس العالم 2022.

وكتب العوضي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل “فيسبوك“، :”كأس العالم بتاعنا إن شاء الله، المغرب”.

وتقام مباراة المغرب والبرتغال على استاد الثمامة في دور ربع نهائي مونديال قطر، علمًا بأن الفائز من هذه المواجهة سيواجه الفائز من لقاء إنجلترا وفرنسا في نصف النهائي.

ونجح يوسف النصيري في تسجيل هدف التقدم لصالح المغرب أمام البرتغال بعد رأسية رائعة مستغلًا خروج الحارس بشكل خاطئ وذلك في الدقيقة 42.

جدير بالذكر أن منتخب المغرب أطاح بنظيره الإسباني من دور الـ16 بكأس العالم بركلات الترجيح، بينما تغلبت البرتغال على سويسرا بنتيجة 6-1

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