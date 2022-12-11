شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة تجيز "عيلة اتعمل لها بلوك" لمحمد صبحى وافتتاحها الرسمى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجازت لجنة من الرقابة علي المصنفات الفنية العرض المسرحي الغنائي "عيلة اتعمل لها بلوك" للنجم محمد صبحي بعد مشاهدتها له علي مسرح محمد صبحي بمدينة سنبل وبدون أية ملاحظات رقابية، وأشادت اللجنة بالعمل وبمضمونه ورسالته خلال جلسة جمعتهم بالفنان محمد صبحي عقب انتهاء العرض.

حضر هذا العرض المخصص للرقابة عدد من الجمهور ملأ المسرح عن آخره واستمتع بالعمل الكوميدي الغنائي الذي مقررًا افتتاحه رسميًا يوم الخميس 15 ديسمبر وبداية موسمه الأول، وقريبا سيخصص عرضًا خاصًا للنقاد والصحفيين والقنوات الفضائية يعقبه مؤتمر صحفي.

"عيلة اتعمل لها بلوك" مسرحية كوميدية غنائية استعراضية بطولة النجمة وفاء صادق ويشارك في البطولة أيضا فرقة "استوديو الممثل": كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني، والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف.

المسرحية تتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، وذلك في شكل كوميدي استعراضي غنائي، وهي من تأليف مصطفى شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وتصميم الأزياء د.مروة عودة، وأشعار عبد الله حسن ، وموسيقى وألحان شريف حمدان ، وتصوير الأفيش للسيد عبد القادر وتصميمه لمحمد سامي .

" عيلة اتعمل لها بلوك " ثاني مسرحية في التعاون بين النجم محمد صبحي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، ويشار إلى أن منصة watch it تعرض مسرحية "نجوم الظهر" للنجم محمد صبحي على شاشتها بعد عرضها تلفزيونيا لأول مرة على قناة cbc في عيد الأضحى الماضي، وذلك بعد عرضها في أكثر من موسم مسرح بمدينة سنبل وتحقيقها نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري والنقدي.