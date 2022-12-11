شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجى تعلن بدء تصوير مسلسل "سوق الكانتو" لـ أمير كرارة للعرض فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سينرجى عن بدء تصوير مسلسل "سوق الكانتو" بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، ودخل فريق العمل الديكور الأساسى داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، حيث حرص مسئولو سينرجى على التواجد في أول يوم تصوير.

ويشارك في بطولة مسلسل "سوق الكانتو" عدد كبير من النجوم منهم مى عز الدين وفتحى عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، وغيرهم من النجوم وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

من ناحية أخرى بدء منذ أيام النجم أمير كرارة تصوير مشاهد فيلمه الجديد "البعبع" وينتمى إلى الأعمال الكوميدية فى أول تجارب كرارة فى الكوميديا سينمائيًا، ويجسد أمير كرارة فى فيلم "البعبع" دور مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" صديق محمد عبد الرحمن واسمه "سوكا" يواجهان العديد من المواقف الكوميدية من خلال دراما الفيلم.

فيلم "البعبع" يشارك فى بطولته أمام أمير كرارة ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتة، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى

أمير كرارة قدم آخر أعماله الدرامية مسلسل "العائدون" وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من أمينة خليل، محمود عبد المغنى، أمينة خليل، إسلام جمال، ومحمد أبو داود، وعدد كبير من الممثلين، إخراج احمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار.

كما يصور كرارة حاليا حلقات برنامجه "سهرانين"، والذى يستضيف عددا من نجوم مصر والوطن العربى، ويعرض على شبكة قنوات ON، ويعرض البرنامج يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.