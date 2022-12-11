شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى وخالد يوسف من كواليس تصوير مسلسل "سر السلطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم حسين فهمى، بصور من كواليس تصوير مسلسل "سر السلطان" الذى يشارك به فى السباق الرمضانى المقبل 2023، ونشر حسين صور مع مخرج العمل خالد يوسف عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصور قائلاً: "الديكور الخاص بمسلسل سره الباتع مع المخرج خالد يوسف "رمضان 2023"













وكان المخرج خالد يوسف كشف الأيام الماضية أن "سر السلطان" مستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس، والذى يواصل تصويره حالياً ويضم في قائمة أبطاله أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

وكتب خالد يوسف على صفحته بموقع "فيس بوك":"‎ ‎مسلسل (سره الباتع ) دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية علي مصر في العام 1798.. القصة التاريخية مستوحاة من قصة للأديب الكبير الراحل يوسف إدريس (سره الباتع) وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج لخالد يوسف.. المسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة سينرجي.

وكشف خالد يوسف عن قائمة الأبطال التي تضم كلاً من أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، هالة صدقى، نجلاء بدر، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.