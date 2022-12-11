بصورة من الملعب مع زوجته وابنته .. تامر حسني يحتفل بفوز منتخب المغرب

كتب امير فتحي في الأحد 11 ديسمبر 2022 12:50 مساءً - احتفل الفنان تامر حسني بفوز منتخب المغرب على منتخب البرتغال بنتيجة 1-0 وتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، حيث يلاقي المنتخب الفرنسي .

نشر تامر حسني صورة عبر حسابه على موقع “انستجرام” جمعته بزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل وابنتهما أثناء تواجدهما في ملعب المبارة لمشاهدة المبارة وتشجيع منتخب المغرب .

وأرفق تامر حسني الصورة بتعليق جاء فيه: “كل ما انزل ڤيديو من الماتش بيتقفل عشان حقوق الملكية لكاس العالم .. كنت مصور وأنا داخل الاستاد مع الجماهير بتوقع الجول وفعلا حصل”.

تابع: “وفرحنا كلنا زي ما كل الناس فرحت وزي ما كل مصر فرحت والعالم العربي فرح لفوز أسود الأطلس .. انتصار المغرب انتصار لكل العرب، انتصار لحاجات كتير .. كمل يا مغرب مستنيين كاس العالم” .

وكانت قد أقيمت مساء أمس السبت على ملعب “الثمامة” مباراة المنتخب المغربي ضد منتخب البرتغال ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم، وانتهت بفوز أسود الأطلس بهدف للاشئ أحرزه اللاعب يوسف لنصيري .