شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة النجم الفرنسي بوجبا النهائي إلى الملاعب! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب يوفينتوس الإيطالي، يسير بشكل جيد فى برنامجه التأهيلي إستعدادًا للعودة إلى الملاعب مرة أخري، حيث أن اللاعب قد غاب عن التواجد مع منتخب الديوك الفرنسية فى المونديال بسبب إصابته الطويلة التى لحقت به.

وأفادت التقارير أن اللاعب قد يعود إلى الملاعب فى مطلع يناير المقبل، ومن ثم فإن اللاعب سيتواجد بشكل طبيعي فى مباريات اليوفي بالدوري الإيطالي، عقب إنتهاء منافسات كأس العالم الحالية.

ومن جانبه يري أليجري أن عودة اللاعب ستمنح" السيدة العجوز" حلولًا إضافية، وستساعد على إشتعال المنافسة بالكاليتشو وملاحقة ميلان ونابولي على الصدارة، لا سيما أنه كان من أكثر المتمسكين بالتعاقد مع اللاعب مطلع هذا الموسم من اليونايتد.



بوجبا يتمني فوز فرنسا بالمونديال!

ومن جانبه كشف اللاعب عن سعادته الكبيرة بصعود المنتخب الفرنسي للدور قبل النهائي من منافسات كأس العالم الحالية المقامة فى قطر2022، مشيرًا إلى أنه كان يتمني التواجد مع منتخب الديوك والمساهمة فى هذا الإنجاز التاريخي، ومحاولة الحفاظ على اللقب للنسخة الثانية على التوالي.



هل يعود بوجبا إلى مستواه المعهود؟

وسلطت بعض التقارير الصحفية الضوء حول إمكانية إسترجاع بوجبا مستواه المعهود فى الفترة القادمة، خاصة فى ظل المشاكل الأسرية التى تعرض لها اللاعب من قبل أخيه، بجانب إبتعاده عن الملاعب لفترة طويلة، مما يستوجب على اللاعب إظهار حماس كبير وإستعداد قوي لهذه العودة.