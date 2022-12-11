شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا: المغرب يكتب التاريخ بمونديال قطر ورفعتوا رأسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة إليسا منتخب المغرب بعد صعوده لنصف النهائي لبطولة كأس العالم 2022 عقب الفوز على البرتغال بهدف نظيف في ربع نهائي البطولة.

وغردت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة، "بس حلم نشوف المغرب بالنصف نهائي قلبي وقلوب العرب كلن مليان فرح مبروك للمغرب اللى عم يكتب التاريخ بمونديال قطر المغرب رفعتوا راسنا".



إليسا

وحقق المنتخب المغربي إنجازا عربيا وأفريقيا بعدما بات أول منتخب يتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب البرتغالي 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجارى.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد سبق أن أعلن أنه سيوزع أكثر من 200 مليون دولار على الفريق التى ستسمح للاعبين بالمشاركة فى المحفل العالمي وسيوزع فيفا 440 مليون دولار، بحد أقصى 370 ألف دولار يدفع لكل لاعب.