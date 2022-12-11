شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تجسد دور قارئة تتنبأ بالأحداث فى فيلم "التاروت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الفنانة سمية الخشاب استئناف المشاهد المتبقية في فيلمها الجديد "التاروت" الذى يجمعها بالفنانة رانيا يوسف ومن إخراج ابرام نشأت، اذ يتبقى لها يومين فقط وتودع العمل بالكامل، والذى تجسد فيه شخصية قارئة تاروت، تتنبأ بالعديد من الأحداث التي تقلب أحداث العمل،في إطار تشويقى.

فيلم "التاروت" بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ونشوف مدى تأثير الحادثة في حياتهن.

وفى سياق آخر تواصل سمية الخشاب بروفات مسرحيتها الجديدة "كازينو بديعة" تأليف أحمد الأبياري واخراج طارق الابياري، وهى مسرحيه غنائية استعراضية ومن المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولتها أحمد فتحي، ادوارد، علاء مرسي، إنجي وجدان، إيمي طلعت زكريا، علاء زينهم، استعراضات عاطف عوض.

كما صورت رانيا عدد من مشاهد مسلسلها الجديد "أرواح خفية" المكون من 10 حلقة ويشارك في بطولته نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود تأليف سوسن عامر، ومن اخراج ابرام نشأت، وتدور أحداثه حول المدرسة لارا (سمية الخشاب) التي تصطحب مجموعة من التلاميذ الى كامب وتتصاعد الأحداث هناك خاصة داخل المبنى المهجور الملاصق لمكان الرحلة ونكتشف مع الوقت انا هناك سر متعلق بالمدرسة التي تعمل بها لارا وبمجموعة التلاميذ فيما يخص الأرواح ورؤية المستقبل.