شكرا لقرائتكم خبر عن تشارليز ثيرون تتحدث عن لعب أنيا تايلور شخصيتها فى Mad Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة تشارليز ثيرون عن رد فعلها تجاه لعب أنيا تايلور دورها في فيلم Mad Max الشهير خلال جزء جديد يتم عرضه قريباً، قائلة خلال تصريحات نشرتها المواقع العالمية أن أنيا لم تتصل بي أو تهاتفنى عندما تم ترشيحها للدور أو قبل الموافقة عليه ولكنها تتفهم ذلك، لأنه أحيانًا لا يرغب أحد في الحديث إلى صاحب الشخصية الأصلية، ويكتفى بالعمل فقط.

وأضافت أن الشخصية صعبة، وهي بحاجة إلى مجهود كبير خاصة مع رغبة صناع العمل في سرد تفاصيل جديدة حول تاريخ الدور التي لعبته تشارليز ويعتبر من أنجح أدوار الممثلة الجميلة.

تستعد الممثلة أنيا تايلور إلى لعب واحد من أهم الأدوار السينمائية خلال الفترة المقبلة، والذى حظى بإعجاب قطاع كبير من المحبين والجمهور، من خلال بطولة فيلم Mad Max prequel التي تلعب فيه دور تشارليز ثيرون في الفيلم التي سبق وشاركت فيه حينما جسدت أحد أهم أدوارها وقتها.

وأضافت عدد من المواقع العالمية بشأن الأمر أن تايلور التي تعتبر من أبرز مواهب هوليود خلال الفترة الراهنة أمامها تحدى كبير خاصة أن الفيلم يحظى بجماهيرية عريضة بصورة كبيرة منذ أن قدمه ميل جيبسون في القرن الماضى ثم مع إعادته من خلال تشارليز ثيرون وتوم هاردى قبل سنوات محققاً نجاحاً كبيراً.

أيضاً تعود أنيا تايلور من خلال الفيلم ليعلم الجمهور معلومات عديدة عن الشخصية وتاريخها قبل تقديمها من قبل تشارليز ثيرون في السلسلة الأخيرة.