شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان صاحب شركة مقاولات "العمدة جروب" فى مسلسل العمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهده فى مسلسل العمدة، المقرر أن ينافس به رمضان المقبل، ويجسد من خلاله صاحب شركة مقاولات ، متزوج من "ثريا" التي تجسدها مى كساب.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

وكشف النجم محمد رمضان كواليس مسلسله الجديد العمدة، حيث أكد أن دراما الأحداث مختلفة عن دراما مسلسل عائلة الحاج متولي، خاصة أن البعض شبه القصة بقصة الحاج متولى، وهو ما نفاه رمضان جملة وتفصيلا، وأكد انه بالفعل متزوج من 4 سيدات، ولكن الدراما مختلفة تماما عن أي عمل قدم في الدراما التليفزيونية .

يذكر أن محمد رمضان قدم في شهر رمضان الماضى مسلسل "المشوار"، وشارك في بطولته دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سما إبراهيم، وضيفا الشرف سيد رجب وعمرو عبد الجليل والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر.