شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف في ملهى ليلى بسبب "شقو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد الفنان عمرو يوسف فى أحد الملاهى الليلية فى منطقة الهرم من أجل تصوير مشاهد فيلمه "شقو" المستوحى من رواية أمير اللصوص لتشاك هوجان، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى .

ويجسد دور بلطجى يرتكب عدة جرائم ويقوم يوسف باقتحام أحد اليخوت وسرقة الألماظ الموجود على متنه بمشاركة عدد من الأصدقاء، ومن المقرر أن ينتهى من آحداث الفيلم منتصف شهر ديسمبر الجارى.

فيلم "شقو" ، ويشارك فى بطولته محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، محمد جمعة، وعباس أبو الحسن وتأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى.

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم "شقو" بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.