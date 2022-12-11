شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلادها.. تعرف على نصيحة فاتن حمامة إلى لوسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الأحد الراقصة والفنانة لوسي بعيد ميلادها فهي من مواليد 11 ديسمبر 1960، بدأت حياتها الفنية كراقصة شرقية قبل مشاركتها في أدوار صغيرة ولكن طلتها على الشاشة جذبت الجمهور، إليها بشكل كبير حتى بدأت شهرتها في عالم التمثيل، فتركت الرقص وتفرغت لموهبتها التمثيلية.

كان أول أدوار لوسى الحقيقية في مسلسل "ليالي الحلمية" الجزء الأول عام 1987 وفى عام 1997، لعبت بطولة فوازير رمضان بعنوان "أبيض وأسود"، وبعدها قدمت فوازير "إيما وسيما"، ومن أبرز مشاركاتها الفنية: "أرابيسك، زيزينيا، كناريا وشركاه، غدر وكبرياء، سلطان الغرام، مذاكرت سيئة السمعة، الباطنية، ولى العهد، الكيف، البيت الكبير".

كما قدمت لوسي الفترة الماضية بطولة مسرحية بعنوان "الحفيد" والتي تم عرضها على المسرح القومي، وشاركها بطولتها كل من وعابد عناني، وعلاء قوقة، وعادل عفر، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ومحمود عبدالرازق، ونشوى علي عبدالرحيم، وندا عفيفي، وعبدالباري سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وذكرت لوسى خلال حوار سابق لليوم السابع عن نصيحة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة لها في بداية حياتها، حيث قالت: "فى أحد لقاءاتى بالفنانة الراحلة فاتن حمامة أخبرتها عن نيتي بالالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية فقالت لي حينها "انتى زرع ربانى ثقفي الزرعة اللي بعتهالك ربنا .. في ممثلات كتير لكن مفيش موهوبات كتير، ومن يومها أصبح عندى أكبر مكتبة تحتوى على جميع أنواع الكتب وأصبحت القراءة لا تفارقنى، فالقراءة كانت بالفعل غذاء روحى".