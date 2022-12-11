شكرا لقرائتكم خبر عن سهير رمزى تمر بوعكة صحية بسبب سارة سلامة فى "أم البنات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة سهير رمزى تصوير مشاهدها فى مسلسل "أم البنات"، وخلال أحداث المسلسل تصاب بوعكة صحية تدخلها المستشفى بعد معرفتها أن ابنتها سارة سلامة على علاقة آثمة بشاب فتصاب بالشلل.

وانطلق تصوير المسلسل الثلاثاء الماضى، لعرضه خلال الفترة المقبلة، حيث تقدم سهير خلال أحداث العمل دور دور أم لـ 5 بنات، ولكل بنت حكاية وقصة خاصة بها، حيث يطرق العمل لحكايات أسرية وعائلية فى إطار اجتماعى.

مسلسل "أم البنات" بطولة سهير رمرزى، فريال يوسف، ناصر سيف، منة عرفة، هايدى رفعت، هاجر الشرنوبى، سامية الطرابلسي، محمد مهران، سميرة صدقى، مادلين طبر أيمن عزب، محمد عبدالجواد وعدد آخر من الفنانين، والعمل فكرة وإخراج عبدالعزيز حشاد، وسيناريو وحوار أحمد صبحى ورامى عاطف وعمرو هاني.

وتستكمل سهير رمزى خطة عودتها إلى التمثيل مرة أخرى بعد غياب سنوات، حيث قدمت العام الماضى، مسلسل "القاتل الذى أحبنى" الذى شاركت فى بطولته مع هانى رمزى، رانيا منصور، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة محمد أبو داوود، عمرو صحصاح، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، هبة الهوارى وإخراج عمرو عابدين.