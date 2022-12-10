شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محسن يتعاون مع عزيز الشافعى في أكثر من عمل غنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب والملحن كريم محسن خلال الفترة المقبلة لطرح العديد من أعماله الغنائية والذى يتعاون في العديد منها مع الملحن والشاعر عزيز الشافعى، بالإضافة إلى أن هناك تعاونا كبيرا بينه وبين الملحن عزيز الشافعي في أكثر من عمل غنائى والذي يعقدون جلسات عمل فنيه خلال هذه الفترة للانتهاء منها لتكون جاهزة لطرحها للجمهور .

يذكر أن كريم محسن قد طرح مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "فلاتر" والتى حققت نسب مشاهدة واستماع عاليه علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الموسيقية نظراً لتفاعل الجمهور ومحبيه معها .

يذكر أن آخر البومات كريم محسن كان بعنوان "قابل بقى" وضم 12 أغنية وهي: "حبيبي أنا، والفرصة مش سعيدة، وتاتا تاتا، وفجأة اختفت، وعمري ليها، وشكرًا لخدماتك، وتعيش وتسيب، وغالي، وقابل بقى، وزعلان، ولسه حبيبي، وبستناك، ومبروك، وبلاش تتعشم".

وتعاون في الألبوم مع عدد كبير من صناع الموسيقى، حيث تعاون في الكتابة مع أحمد حسن راؤول، وهانى صارو، وحسام سعيد، ومحمد نصار، وعمر عبده على، وأيمن عز، ومحمد مصطفى ملك، وفي التلحين مع محمود أنور، وعمرو الشاذلي، وأحمد الشاذلي، وأحمد يوسف، وفي التوزيع مع زووم، ومحمد شفيق.



