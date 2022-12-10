انهيار جليلة محمود بالبكاء على الهواء: “ابني مات بسبب الحسد”

كتب امير فتحي في السبت 10 ديسمبر 2022 06:50 مساءً - دخلت الفنانة جليلة محمود في نوبة بكاء أثناء حديثها عن فقدانها لأحد ابنائها وهو شاب في عام 1998 في حادث سير، وأرجعت السبب في حدوث ذلك إلى تعرضها للحسد .

قالت جليلة محمود أثناء استضافتها في برنامج “كلام الناس” مع الإعلامية ياسمين عز: “أنا عندي ابن راح بالحسد، فأنا لا حابة ولادي حد يشوفهم ولا يعرف عنهم حاجة ولا اتوجع تاني لأن الوجع مستمر معايا من سنة 98 لحد الآن” .

تابعت: “الحسد في كلمة، كلمة اتقالت فالتليفون جه ابنك عمل حادثة .. لما يتقالك في وشك وأنا كنت لما حد يسألني عندك ولاد إيه بقول عادي عندي 3 صبيان وبنت، فاتقالي من راجل آه ما انتي اللي زيك يجيب صبيان، التليفون جالي ابني راح” .

أضافت جليلة محمود عن نجلها: “كان 18 سنة وفي أولى كلية تجارة وزي القمر وراح، فأنا مبحبش حد يكلمني عن ولادي ولا يقولي مين ولادك ومبحبش أوري ولادي وأنزل صور ليهم” .

وواصلت: “الحسد مذكور في القرآن ومكنتش في الأول عارفة وصغيرة وأولادي فرحانة بيهم وباخدهم معايا في كل مكان، لكن بدعي ربنا إن ما يوجعني تاني ولا يوجعهم لإن دي أصعب حاجة ويارب ما حد يشوفها .. الحمد لله على كل شئ وربنا يبارك في الباقي” .