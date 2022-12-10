وفاة فنانة عربية شهيرة بعد صراع مع المرض

كتب امير فتحي في السبت 10 ديسمبر 2022 05:47 مساءً - رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة الفنانة التونسية فايزة المحرصي بعد صراع مع المرض .

حيث كانت قد تعرضت الفنانة الراحلة إلى وعكة صحية في الصيف الماضي نتيجة حادثة سقوط أصيبت من خلالها في ظهرها، وبسبب تشخيص خاطئ وسوء أدوية وصفت لها دخلت في غيبوبة وتواجدت بالمستشفى العسكري في تونس .

وتحدثت فايزة المحرصي في تصريحات سابقة لإذاعة “موزاييك إف إم” عن فترة مرضها فقالت: “لقد مررت بتجربة صعبة جدا، لكن من ألطاف الله أنني أشعر بتحسن” .

تابعت: “وسأتجاوز الأزمة بفضل معنوياتي المرتفعة والدعم المعنوي الذي حظيت وأحظى به من طرف الجميع وحتى من خارج تونس” .

ونعت الفنانة لطيفة وفاة فايزة المحرصي في منشور لها عبر حسابها على انستجرام جاء فيه: “البقاء والدوام لله وحده سبحانه .. الله يرحمك وينعمك يا أطيب وأجدع وأصدق قلب يا فايزة يا غالية .. ربي يصبر أهلك ويصبر كل من أحبك وعرفك عن قرب وأنا منهم .. إنا لله وإنا إليه راجعون” .

كما كتب الفنان صابر الرباعي عن الفنانة الراحلة عبر حسابه على “انستجرام”: “فنانة خلوقة ومحبوبة من كل الناس ودعتنا اليوم وفي قلوب كل عائلتها ومحبيها وأصدقائها حسرة ولوعة الفراق “.

أضاف: “كنت الأخت والصديقة والفنانة القريبة من كل القلوب، طيبة جدا وخلوقة .. ربي يرحمك يا فايزة ويسكنك جناته ويصبر عائلتك وكل الأسرة الفنية والأصدقاء .. إنا لله وإنا إليه راجعون” .