شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد: أنا من محبى رونالدو لكن اليوم قلبى وعقلى مع منتخبنا المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الديفا سميرة سعيد متابعيها وجمهورها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة أثناء ارتدائها تيشرت المنتخب المغربى بعد قررت السفر منذ مبارة الفريثق السابقة في كأس العالم لتشجيعهم ومسانداتهم أما منتخب إسبانيا والتي فازوا عليهم بضربات الترجيح.





وعلقت الديفا سميرة سعيد هذه المرة من أمام الاستاد لمؤازرة المنتخب المغربى في مواجهتهم لمنتخب البرتغال اليوم قائلة: "أنا عادة من محبي رونالدو.. لكن اليوم قلبي وعقلي ومشاعري مع منتخبنا المغربي أسود الأطلس.. ان شاء الله الفوز".

ويخوض منتخب المغرب مواجهة مهمة ومصيرية فى الخامسة مساء اليوم، السبت، أمام البرتغال باستاد "الثمامة"، فى ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا فى قطر وتستمر حتي 18 ديسمبر الجاري.

ويتطلع المغرب ليصبح أول فريق أفريقى يتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العالم بشكل عام، بعد إقصاء المنتخبات الأفريقية الثلاثة السابقة التى وصلت لربع النهائي في هذه المرحلة، وهى الكاميرون عام 1990، السنغال عام 2002، وغانا عام 2010.

ولعب منتخب المغرب خمس مباريات دون هزيمة فى كأس العالم (فاز مباراتين 2 وتعادل 3 مباريات)؛ أطول سلسلة لهم على الإطلاق دون هزيمة فى المنافسة.

وتعتبر 4 من هذه المباريات كانت تحت قيادة وليد الركراكي (فاز 2 تعادل 2)، والذي سيصبح أول مدرب أفريقي يقود منتخبا فى ربع نهائي كأس العالم فى هذه المباراة.







