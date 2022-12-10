شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل جارى فريدكين إثر الإصابة بكورونا.. "Happy Days" و"Star Wars" أبرز أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الممثل الأمريكي جاري فريدكين، عن عمر يناهز الـ70 عامًا مؤخرًا وفقًا لما ذكرته المواقع العالمية، وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا خلال الفترة السابقة، حيث اشتهر الممثل الراحل بأدوار شارك فيها خلال مسلسلات مثل "Happy Days" و"Star Wars".

وأعلنت عائلة جاري فريدكين، في بيان، أنه توفي الجمعة، في دار رعاية المسنين داخل مدينة أوهايو، إثر تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، عانى فريدكين من صعوبات صحية على مدى 3 أسابيع ونصف في وحدة العناية المركزة الطبية في مستشفى سانت إليزابيث يونجستاون، بسبب مضاعفات فيروس كورونا".

استكمل البيان: "كان هدية لكل من عرفه، وصنع الابتسامة على وجه عائلته وأصدقائه، دون أن يدع العقبات التي واجهها تقف في طريقه".