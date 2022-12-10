شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأفلام المشاركة بالمسابقة الدولية بمهرجان القاهرة للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصيرعن قائمة الأفلام المشاركة بالمسابقة الدولية الدورة الرابعة التي من المقرر أن تنطلق يوم 17 ديسمبر الجاري.

وتتضمن قائمة الأعمال المشاركة فيلم HAIR TIE, EGG من الصين وإخراج لو رونكسياو ، وتدور قصته حول "لين يوكي" طالبة نموذجية في مدرستها الابتدائية، تبلغ من العمر 11 عامًا تستعد لإلقاء خطاب عن عائلتها في اجتماع الآباء الليلة، ولكن بعد أن اكتشفت لين أنها تشارك نفس السر مع زميل مؤذ في الصف، بدأت في التفكير بالأمر مجددا.

كما يشارك أيضا فيلم Safe للمخرج إيان بارلينج من الولايات المتحدة الأمريكية، وتدور قصته في ليلة شتوية في أتلانتيك سيتي، حيث يجب على مدير كازينو أن يحسب إخفاقاته الأبوية عندما يحتاج ابنه الجامح إلى مساعدة للخروج من مأزق. وتضم القائمة أيضا أفلام North Pole من مقدونيا وصربيا، وThe Criminals إنتاج فرنسي رومانس مشترك، وLive till I die من السويد، وThe Tiktoker من الكاميرون، وBolide و4 AM من فرنسا،

وتقام عروض المهرجان في دار الأوبرا المصرية بقاعة مركز الإبداع الفني وسينما الهناجر وسينما الحضارة، وتتكون لجنة تحكيم الافلام القصيرة الدولية من الناقد السينمائي احمد شوقي، والسيناريست مريم نعوم، والمخرج سامح علاء والمخرج مراد مصطفى، فيما تتكون لجنة تحكيم أفلام الطلبة من المخرج طونى نبيه والمخرج ياسر شفيعي والناقدة منار خالد.

وتضم لجنة تحكيم الافلام الوثائقية المخرج السينمائى شريف فتحى، والناقد رامى المتولى والمخرجة حنان راضى، بينما تتكون لجنة تحكيم الافلام القصيرة العربية من المخرج السينمائى اشرف فايق رئيسا للجنة و الممثلة لبني ونس ومدير التصوير السينمائى مصطفى عز الدين، أما لجنة تحكيم الافلام القصيرة المصرية تتكون من المخرج السينمائى عماد البهات، الممثلة ثراء جبيل والناقد السينمائى أحمد سعد الدين.