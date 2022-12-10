شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: كنت مشغولاً بأمور النقابة وأحضر لعدة أغانٍ فى الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين أن العمل الخدمى في النقابة أخذه من شغله كمطرب مشيرًا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه خلال الفترة المقبلة سوف يركز في تقديم عدد من الأغانى.

وأضاف أنه في الفترة الماضية كان مشغول بموضوع تجديد نقابة الموسيقيين الذى أخذ منه مجهودًا كبيرًا.

وقال مؤخرًا الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إنه يطلب من الإعلام المصري ألا يروج إلى كل رديء حتى يصبح مضيئا للناس وبعدها نعود وننتقد، موضحا أن المشكلة هي الترويج لسلعة غير جيدة وتصبح ظاهرة ونساهم كلنا في إظهارها وإبرازها، وبعد ذلك نعود ونستاء منها وبعدها يكون الحل صعب للغاية.

وأضاف مصطفى كامل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة EtC، أنه سيناشد بصفة رسمية الفترة القادمة جميع الإعلاميين والقنوات كلها بعدم ظهور على الشاشات أشخاص غير منتمية إلى المهنة الموسيقية أو شخص يسىء إلى الفنانين أو الإعلاميين بشكل عام.

ولفت مصطفى كامل إلى هذا الطلب سيكون رجاء وليس أمرا إداريا أو طلبا إداريا ولكنه رجاء شخصي، متابعا: "إننا جميعا فنانين وإعلاميين تروس ونتضافر ونكون يد واحدة فى مواجهة الإرهاب وأقصد إرهاب الغناء السيئ، والذي يصبح ظاهرة ونعجز على العلاج، بينما فى البداية نستطيع القضاء على تلك الظاهرة السيئة والتى تسىء إلى الغناء العربي والمهنة بشكل عام".