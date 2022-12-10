“لا يليق بتاريخي” .. أحمد ماهر يعتذر عن المشاركة في مسلسل الكبير أوي 7

كتب امير فتحي في السبت 10 ديسمبر 2022 03:50 مساءً - كشف الفنان أحمد ماهر عن رفضه المشاركة في الجزء السابع من مسلسل “الكبير أوي” والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023 .

وتحدث أحمد ماهر في تصريحات له لبرنامج “ET بالعربي” عن سبب رفضه واعتذاره عن المشاركة بالمسلسل يرجع إلى أن الشخصية المعروضة عليه لا تليق بتاريخه الفني .

فقال: “تلقيت عرض من الشركة المنتجة للمشاركة في المسلسل لأجسد شخصية كبير مطاريد الجبل الذي يريد الزواج من عمة الكبير أوي” .

تابع: “لا يصح بعد كل التاريخ الفني الذي صنعته أن أشارك في هذا المسلسل، رغم النجاح الكبير الذي حققه العمل” .

وأضاف أحمد ماهر أنه لم يحاول إجراء بعض التعديلات على الشخصية التي سيُجسدها مع الشركة المنتجة، كونه يرفض الإطار العام لها .

وكان قد حقق الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي الذي عرض في رمضان الماضي نجاحا كبيرا مثل مواسمه السابقة .

وشارك في بطولة المسلسل كلا من الفنانين: أحمد مكي ومحمد سلام وبيومي فؤاد ورحمة أحمد ومصطفى غريب وسماء إبراهيم وغيرهم، ومن تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي .