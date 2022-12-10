شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تؤدى رقصة مسلسل Wednesday الشهيرة "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مسلسل Wednesday، شهرة كبيرة ونسب مشاهدة مرتفع منذ عرضه، كما اشتهر المسلسل برقصة البطلة وهي الرقصة التي أصبحت تريند علي مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هنا قررت النجمة العالمية ليدي جاجا تقدم الرقصة في فيديو متماشية مع التريند .



ليدي جاجا تؤدي رقصة مسلسل Wednesday

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل بدت المغنية ذات الـ 36 عامًا ، تمامًا مثل بطلة المسلسل بشعرها المضفر وبلوزة الدانتيل في المقطع الممتع الذي تمت مشاركته على صفحة انستجرام الخاصة بها.

ويُظهر مقطع الفيديو القصير الذي يحمل عنوان "Mother Monster''، جاجا وهى ترتدي ملابس ومكياج بطلة Wednesday .

بعد أسبوعين فقط من عرضه لأول مرة علىNetflix ، أصبح مسلسل "Wednesday"واحدًا من أكثر مسلسلات البث المباشر شهرة على الإطلاق، مع إجمالي 752.5 ساعة مشاهدة منذ عرضه لأول مرة في 23 نوفمبر.

وحسب التقرير الذى نشر علي موقع variety أصبح المسلسل رقم 3 ضمن قائمة الأكثر مشاهدة باللغة الإنجليزية في تاريخ Netflix، مما يعني أنه لا يزال أمام "Wednesday" أسبوعين إضافيين لمواصلة تسلق الترتيب.

Wednesday

للمقارنة، فإن المركز الأول كان للموسم الرابع من "Stranger Things" مع مشاهدة 1.35 مليار ساعة في أول 28 يومًا، يليه "Monster - Dahmer The Jeffrey Dahmer Story" بـ 856.2 مليون ساعة مشاهدو، وحسب التوقعات فإن "Wednesday" قد يكون على الطريق الصحيح لتجاوز كليهما.

وكانت منصة نيتفلكس قد طرحت فيديو لـ رقصة وينزداى آدامز بطلة مسلسل Wednesday ، من الحلقة الرابعة للعمل الذى اثار الجدل واستطاع السيطرة على TOP 10 على منصة نيتفلكس في عدة بلدان عربية، ودول من حول العالم، ووصف الكثيرين ممن شاهدوا العمل هذه الرقصة بـ الأيقونية، بسبب تمكن بطلة العمل جينا أورتيجا من تأديتها بشكل "مبهر" حسب الوصف.

العمل من إخراج المخرج تيم بيرتون ويدور حول الابنة الفخرية لعائلة آدامز التي تقوم بـ دورها الممثلة الشابة جينا أورتيجا من بين الممثلين الذين انضموا إلى أورتيجا، كاثرين زيتا جونز بدور والدتها مورتيسيا آدامز، ولويس جوزمان في دور أخيها جوميز آدامز، وفريد ​​أريميسن في دور العم فيستر، وإسحاق أوردونيز في دور باجسلي أدامز، ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين جويندولين كريستي ، جيمي ماكشين ، بيرسي هاينز وايت ، هانتر دوهان ، إيما مايرز ، جوي صنداي ، نعومي أوغاوا ، موسى مصطفى ، جورجي فارمر ، ريكي ليندهوم ، وكريستينا ريتشي.

وتدور قصة مسلسل Wednesday حول الشخصية الفخرية وهي تحضر أكاديمية نيفرمور، وهي مدرسة حيث يتمتع الأطفال الخارقون بفرصة التعلم وإتقان قدراتهم، ومن خلالها تتمكن Wednesday من تحسين مهاراتها النفسية، من خلال التعامل مع طلاب وشخصيات أخرى أثناء مشاركتهم في أنشطة مدرسية خارقة للطبيعة بالإضافة إلى إيقاف موجة القتل الوحشية وبيع لغز جريمة قتل، من بين أمور أخرى، كل ذلك أثناء محاولتها التنقل في علاقاتها الجديدة في المدرسة.