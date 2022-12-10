شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة يحيى حفلاً غنائيًا فى ساقية الصاوى.. 29 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي المطرب عبد الباسط حمودة حفلاً غنائيًا في ساقية الصاوى بمنطقة الزمالك يوم 29 الشهر الحالي، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

وانتهى مؤخرًا حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة من تسجيل أحدث أغانية "قرايب مين" كلمات السيد العطار وألحان أحمد العربى وتوزيع نوار البحيرى وسوف يطرحها خلال الأيام المقبلة على قناته الخاصة على اليوتيوب وعلى كل الإذاعات والمنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية.

وكشف نجم الأغنية الشعبية الفنان عبد الباسط حمودة عن عمل فني جديد يجمعه بالفنانين بيومي فؤاد وكريم محمود عبد العزيز، ونشر عبد الباسط حمودة صورة تجمعه الفنان كريم محمود عبد العزيز وبيومي فؤاد، معلقًا عليها: "جمعة مباركة علي كل الناس، قريباً عمل فني جديد مع الفنانين المتميزين بيومي فؤاد وكريم محمود عبد العزيز وفنانين آخرين، إن شاء الله ينال إعجابكم جميعاً".

يذكرأن عبد الباسط حمودة أحيى مؤخرًا حفلاً غنائيًا على مسرح ساقية الصاوى، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته الشعبية التي يتفاعل معه الجمهور.

وانتهى حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "مين دلوقتى بيقدر" مع مهندس الصوت محمد جودة ويتوقع طرحها خلال الأيام المقبلة.

كان المطرب عبد الباسط حمودة قد صور مع المطرب عمر كمال كليب جديد بعنوان "حلوين" والأغنية من كلمات وألحان عمر قطب، وتوزيع إسلام شيبسى، والتصوير تم باستوديو مصر، إخراج كامبا، وتعد هذه الأغنية هى الثانية التى تجمع عمر كمال بعبد الباسط حمودة، وذلك بعد نجاح أغنية "ضيعنا"، والتي طرحت عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت نسبة مشاهدة تخطت الـ32 مليون مشاهدة.