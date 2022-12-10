كتب امير فتحي في السبت 10 ديسمبر 2022 02:44 مساءً - طالب الشاعر اللبناني أحمد ماضي مواطنته الفنانة إليسا بالاعتزال كنصيحة لها، وذلك بعد أن كبرت بالعمر وأصبحت في سن ال 56 على حد قوله .
قال أحمد ماضي خلال لقائه مع برنامج “تليفزيون الآن” في رده على سؤال حول الفنان الذي ينصحه باعتزال الغناء: “إليسا .. شو صغيرة قطعت ال 56” .
تابع “ماضي” : “أنا كنت صغير لما كانت هي باستديو الفن، كنت طفل بعد ودلوقتي شعري بقى كله أبيض” .
يذكر أن خلافا قد نشب بين أحمد ماضي وإليسا بسبب أغنية “أنا وبس”، وأعلنت الأخيرة أنها ستقاضيه والفنان زياد برجي بسبب طرحهما للأغنية رغم تنازلهما عنها لصالحها .
وكان قد سبق وتعاون الشاعر أحمد ماضي مع النجمة إليسا في أكثر من أغنية مثل أغنية “يا مرايتي”، وأغنية “جوا الروح” التي تعاونت فيها مع الفنان فضل شاكر .
كانت هذه تفاصيل خبر شاعر شهير يطالب إليسا بالاعتزال: “قطعت ال 56 .. أنا كنت صغير لما كانت باستوديو الفن” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.