شاعر شهير يطالب إليسا بالاعتزال: “قطعت ال 56 .. أنا كنت صغير لما كانت باستوديو الفن”

كتب امير فتحي في السبت 10 ديسمبر 2022 02:44 مساءً - طالب الشاعر اللبناني أحمد ماضي مواطنته الفنانة إليسا بالاعتزال كنصيحة لها، وذلك بعد أن كبرت بالعمر وأصبحت في سن ال 56 على حد قوله .

قال أحمد ماضي خلال لقائه مع برنامج “تليفزيون الآن” في رده على سؤال حول الفنان الذي ينصحه باعتزال الغناء: “إليسا .. شو صغيرة قطعت ال 56” .

تابع “ماضي” : “أنا كنت صغير لما كانت هي باستديو الفن، كنت طفل بعد ودلوقتي شعري بقى كله أبيض” .

يذكر أن خلافا قد نشب بين أحمد ماضي وإليسا بسبب أغنية “أنا وبس”، وأعلنت الأخيرة أنها ستقاضيه والفنان زياد برجي بسبب طرحهما للأغنية رغم تنازلهما عنها لصالحها .

وكان قد سبق وتعاون الشاعر أحمد ماضي مع النجمة إليسا في أكثر من أغنية مثل أغنية “يا مرايتي”، وأغنية “جوا الروح” التي تعاونت فيها مع الفنان فضل شاكر .