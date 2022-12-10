ماذا قالت دنيا سمير غانم عن حمل شقيقتها إيمي؟

كتب امير فتحي في السبت 10 ديسمبر 2022 02:44 مساءً - بينما تعيش الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، حالة نشاط كبير، غابت شقيقتها إيمي عن الأنظار طيلة الفترة الماضية، حيث اكتفت بحضور بعض المناسبات الخاصة بزوجها حسن الرداد لا أكثر.

أمام هذه الغيبة، تكّهن محبوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن سبب الغياب هو الحمل، وبينما لم يؤكد الخبر زوجها الفنان حسن الرداد كما لم ينفيه محاولاً التهرب منه بعدة لقاءات سابقة، اتخذت شقيقتها دنيا الخط ذاته.

دنيا سمير غانم ترد على أنباء حمل شقيقتها إيمي

حيث ردت الفنانة دنيا سمير غانم خلال لقائها في برنامج et بالعربي عن حقيقة حمل شقيقتها إيمي سمير غانم وذلك انتشار شائعات مؤخرا عن حمل إيمي.

وتحدثت دنيا خلال اللقاء عن نشاطها الفني، وحينما وجه إليها سؤال عن حمل شقيقتها إيمي، ردت دنيا قائلة “خلينا نتكلم في الشغل بس”.

إلا أن تلك الإجابة المحايده من الفنانة لم تمر مرور الكرام، بل زادت من حدّة الشائعات دون أي تأكيد أو نفي للأمر.

تصريحات أخرى

وخلال اللقاء أعلنت دنيا أيضًا عن أعمالها الفنية القادمة فأكدت أنه ستشارك في موسم رمضان 2023 بمسلسل مكون من 15 حلقة بدأت التحضيرات له.

كما أعلنت دنيا عن كواليس مشاركتها في حمله “اختلافنا مش بيفرقنا” فأوضحت مدي سعادتها واكدت أنها تتمنى تقديم عمل سينمائي أو تليفزيوني مع أصحاب الهمم.

في حين قدّمت دنيا مؤخرا مسرحية “أنستونا”، التي أكدت أنها من الأمور التي تجعلها تشعر بفرحة كبيرة، وتقدمها في الوقت الحالي داخل مصر، على أن يتم العرض في الوطن العربي مستقبلا.

الجدير بالذكر ان عرض مؤخرا لدنيا سمير غانم مسرحية أنستونا وشاركها البطولة عدد من النجوم ومنهم بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج ومن تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال

وتلعب دنيا سمير غانم في المسرحية “أنستونا”دور مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة، بينما يقوم بيومي فؤاد باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها، الذى يجسد خلالها دور مايسترو، وتضم المسرحية العديد من الاستعراضات، التى تغني خلالها دنيا عدة أغاني تتماشى مع سياق القصة الذى تعود فيها لزمن الاستعراضات الجميل، الاستعرضات من كلمات أيمن بهجت قمر وتلحين عمرو مصطفى.

صورة تسببت في انتشار أنباء الحمل

وخلال الفترة الماضية، انتشرت الكثير من الأخبار حول حمل الفنانة إيمي سمير غانم بعد أن شك المتابعون بذلك في أحدث ظهور لها من العرض الخاص بفيلم زوجها الفنان حسن الرداد، لا سيما مع حرصها في صورها الأخيرة على ارتداء ملابس واسعة وتخبئة بطنها تارة باستخدام إحدى الحقائب وتارة باستخدام تيشيرت يحمل صورة الملصق الرسمي لفيلم “تحت تهديد السلاح”.

وعلّق بعض المتابعين على صورة إيمي سمير غانم، قائلين: “حامل.. باين معالم على الحمل على وجهها”، وغيرها من التعليقات المثيرة للجدل.

مصدر مقرب يؤكد حمل إيمي سمير غانم

كشف مصدر مقرب من الفنانة ايمي سمير غانم انها تنتظر حدثاً سعيدا خلال الاشهر القليلة المقبلة، حيث انها حامل في الشهر الخامس واضاف المصدر أن ايمي اخبرت المقربين منها فقط بهذا الخبر السعيد، وفضلت ألا تعلن عنه للجمهور واوضح المصدر أن ايمي استغلت فترة توقفها الفني، في تحقيق حلم الامومة الذي كان مؤجلا بالنسبة لها منذ اربعة سنوات.

وكشف المصدر ان إيمي حاولت في كل اللقطات اخفاء بطنها اثناء حضورها العرض الخاص لفيلم ” تحت تهديد السلاح” الذي اقيم في دبي، حيث كانت دائما تمسك حقيبتها الخاصة بطريقة خاصة، حتي تخفي بها حملها.

الجمهور يُطالب إيمي سمير غانم بالعودة للتمثيل

طالب الجمهور، الفنانة إيمي سمير غانم، بالعودة للتمثيل من جديد بعد فترة غياب عن المشاركات الفنية بعد وفاة والديها النجم الكبير الراحل سمير غانم والنجمة الكبيرة الراحلة دلال عبدالعزيز.

جاء ذلك عقب نشر “إيمي” بوستر مسرحية “آنستونا” التي تخوض شقيقتها “دنيا” بطولتها، عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت: “ربنا يوفقك وينجحك يا حبيبتي”.

وتفاعل الجمهور مع رسالة “إيمي” لشقيقتها “دنيا” على السوشيال ميديا، إذ طالبوها بالعودة للظهور والمشاركة في أعمال فنية جديدة، وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: “إيمي من وقت ما بعدتي عن الشغل واحنا مش لاقيين أي حاجة حلوة دمها خفيف نتفرج عليها”، “عقبالك يا إيمي، وحشتينا أوي ووحشتنا خفة دمك وتلقائيتك وعفويتك”، “طب وانتي إمتى هترجعي بقى؟”، “عقبال رجوعك انتي كمان يا إيمي”، “إمتى هترجعي للفن يا فنانة”، “عقبال ما تطلي علينا يا إيمي والله وحشتينا”، “يا إيمي انتي وحشتينا”، “وحشتينا أوي يا إيمي”، “ارجعي يا إيمي”.

وتُعد مسرحية “آنستونا”، التجربة الأولى لدنيا سمير غانم بالمسرح، ويشارك في بطولتها عدد من الفنانين، ومن إخراج خالد جلال.

آخر أعمال إيمي سمير غانم

كانت آخر مشاركات إيمي سمير غانم الفنية، المسلسل الإذاعي “اتنين في واحد” الذي أذيع عام 2021، وشارك في بطولته محمد دياب، وأشرف زكي، وهو مسلسل إذاعي كوميدي حيث تعمل سناء مدرسة في إحدى المدارس الخاصة وتتصف باﻻحترام واللباقة وحب الناس، يقع لها حادث كبير يتسبب في خلل بالمخ يجعلها بالليل شديدة اﻻحترام وبالنهار شديدة الإجرام ويطاردها الجميع.

كما خاضت قبله، بطولة مسلسل “سوبر ميرو” الذي عُرض عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم وإنعام سالوسة وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وملك قورة، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

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