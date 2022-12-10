هنا الزاهد بدون نقطة مكياج في أحدث ظهور لها … هل اختلفت ملامحها كثيرًا؟ – شاهد وأحكم بنفسك

كتب امير فتحي في السبت 10 ديسمبر 2022 02:44 مساءً - نشرت الفنانة المصرية هنا الزاهد عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، صورة جديدة أنيقة لها، علقت عليها قائلة: “صورة سعيدة”.

تألقت هنا زاهد بإطلالة صيفية ناعمة، وفضلت أن تتخلى عن المكياج، ونسقت شعرها بطريقة بسيطة تتناسب مع اللوك الذي اختارته وارتدت قبعة ملونة نالت إعجاب كل جمهورها ومحبيها.

يُشار أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الفنانة الشابة بملامح طبيعية بدون مكياج، حيث نشرت مؤخرًا صورة من داخل سياراتها بإطلالة بسيطة وبملامحها الطبيعية وعلقت قائلة : اخيرا عربيتي

هنا الزاهد تحتفل بميلاد أحمد فهمي

كما احتفلت الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد فهمي، وشاركت جمهورها بفيديو يجمعهما من إحدى السفريات.

وكتبت هنا تعليقا على الفيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”:” عيد ميلاد سعيد لنصفي الثاني، ربنا يبارك فيك، واتمنى مغامرات تانية كتير”.

مسلسل سيب وأنا أسيب

وكانت قد أعلنت الفنانة هنا الزاهد ، استمرارها فى لبنان لمدة أسبوع أخر بسبب تصوير مسلسل “سيب وأنا أسيب” .

وقالت الفنانة هنا الزاهد عبر خاصية “ الستورى ” بموقع التواصل الإجتماعى انستجرام “ انا بقالى شهرين هنا فى لبنان .. ومبسوطة ان دا اخر اسبوع ليا .. علشان وحشتنى مصر ” .

مسلسل “سيب وأنا أسيب” مكون من 10 حلقات وهو من بطولة أحمد السعدني وهنا الزاهد ومن إخراج وائل إحسان وتأليف رنا أبو الريش، وكان طاقم العمل كان قد بدأ التصوير منذ فترة قليلة ليستعدون لعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية في الفترة القادمة.

فيلم مستر إكس

كما قامت هنا الزاهد بتصوير فيلم مستر إكس والتي تشارك فيه البطولة زوجها أحمد فهمي وتم انتهاء تصويره منذ ايام.

ويضم فيلم مستر إكس العديد من النجوم ومنهم أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وأمير شاهين، ومن إنتاج أحمد السبكي وإخراج أحمد رشيد.

العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسي.

فيلم: بضع ساعات في يوم ما

وتنتظر هنا الزاهد عرض فيلم “بضع ساعات في يوم ما” الذى انتهت من تصويره منذ عدة أشهر، والفيلم مأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، وسيناريو حوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، والذى قدم من قبل رواية “هيبتا”، ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين حيث يشارك فى بطولته مى عمر، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وآخرون.

هنا الزاهد في فيلم «بحبك»

ويعرض لهنا حاليًا «فيلم بحبك» بطولة وتأليف وإخراج وموسيقى تصويرية لتامر حسني، وحقق على مدار الأيام الـ 10 الماضية مليون و535 ألف جنيه، ليصل بإجمالي إيراداته في 9 أسابيع إلى 51 مليونا و858 ألف جنيه، ويشارك في البطولة حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، تميم عبده، عمرو صحصاح.

الفيلم تأليف وإخراج تامر حسني، مونتير عمرو عاكف، موسيقى تصويرية تامر حسني، مدير التصوير أحمد عبدالقادر، الصوت محمد عبدالسلام، الملابس هالة عمر، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداثه حول حياة شاب يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويقع في حيرة ما بينهما بعد عودة حبيبته القديمة لحياته قبل زواجه من أخرى بأيام، والتي اختفت لظروف مرضية دون علمه، ويظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

يٌذكر أن هنا الزاهد لم تشارك في ماراثون مسلسلات رمضان 2022، بسبب عدم حصولها على إجازة منذ مدة طويلة، وانشغالها بتصوير 3 أعمال بنفس التوقيت وهي مسلسلات “حلوة الدنيا سكر، والنمر، وأنا وهي”، فقررت عدم المشاركة في موسم رمضان الماضي للاستمتاع بإجازتها.

ولكن ظهرت الفنانة هنا الزاهد كضيفة شرف في الحلقة الأخيرة من “مسلسل مكتوب عليا“، الذي عُرض رمضان 2022، مع النجوم: أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، محمد طعيمة، هلا رشدي، وغيرهم، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

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