“احنا بنبكي لحد دلوقتي” .. يسرا ترد على انتقادات رقصها في حفل مهرجان البحر الأحمر بعد وفاة هشام سليم

كتب امير فتحي في السبت 10 ديسمبر 2022 02:44 مساءً - علقت الفنانة يسرا على الانتقادات التي وجهت إليها مؤخرا على خلفية ظهورها بحفل خاص قد أقيم على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي وهي ترقص مع الفنانة لبلبة والفنانة إليسا .على الرغم من وفاة شقيق زوجها الفنان هشام سليم منذ فترة قليلة .

أكدت يسرا في مقابلة لبرنامج “ET بالعربي” على أنها لا تهتم بالرد على مثل تلك الانتقادات أو الشائعات التي تخرج عنها، وذلك لأها ستعطي قيمة بردها على من يتداولوها أو يكتبوها .

فقالت: “عمرك ما هترضي كل الناس وليه أطلع أرد وعلى مين، مين دول .. ليه عايزني أنا أنزل للمستوى ده، الزمن والوقت بيرد عليهم .. حتى لو أزعجني مبسمحش إنه يأثر فيا” .

وأضافت حول تأثرها بوفاة الفنان الراحل هشام سليم: “احنا بنبكي لدلوقتي، رقصنا ضحكنا اتكلمنا اشتغلنا قعدنا في البيت احنا بنبكي .. هشام يتحزن ويتبكي عليه .. لو كنت أقدر أموت ورا كل حد كان زماني مت ورا أمي” .