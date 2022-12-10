شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو زيد .. رحلة شاب إسكندرانى من كلية الألسن إلى مسلسل "إيجار قديم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان الشاب أحمد أبو زيد عن سعادته البالغة بنجاح مسلسل "إيجار قديم" الذى انتهى عرضه منذ أيام وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه على قناة on، وكان بطولة النجوم شريف منير، محمد الشرنوبى، ميمى جمال، وإلهام وجدى، وتأليف عمرو الدالى، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى، وعرض المسلسل على قنوات المتحدة.

وقال أبو زيد لـ"الخليج 365"، إنه سعيد للغاية بشخصية "ميدو" وهو الصديق الوفى لطارق – محمد الشرنوبى، والذى وقف بجانبه في كل تفاصيل حياته، مشيرًا إلى أن ترشيحه لشخصية ميدو جاء عن طريق المؤلف عمرو الدالى، والذى تعاون معه في مسلسل في مسلسل "ضد الكسر" بطولة النجمة نيللى كريم عام 2021، وإخراج أحمد خالد.

وأضاف أبو زيد إنه خريج كلية الألسن قسم إيطالى من جماعة عين شمس، وكان يهوى التمثيل بشكل كبير منذ الصغر، وأن بدايته كانت على مسارح قصور الثقافة في الإسكندرية وتحديدًا قصر ثقافة الأنفوشى، ثم سافر للقاهرة ودخل كلية الألسن قسم إيطالى من جامعة عيد شمس، حتى بدأ حياته المهنية من خلال دور "نبوى" في مسلسل أهو ده اللى صار" بطولة روبى وإخراج حاتم على، وحقق من خلاله نجاحاً ملحوظاً، ثم جائت نقطة انطلاقته في مسلسل "ضد الكسر"مع النجمة نيللى كريم عام 2021، ثم حقق شهرة من خلال دور "سيف الأزهرى" في مسلسل "الاختيار 2 مع النجم كريم عبد العزيز، وإخراج بيتر ميمى، وقدم بعدها مسلسل بين السما والأرض مع النجم هانى سلامة مع المخرج ماندو العدل، وقم بعدها حدوتة حلم حياتى في مسلسل إلا أنا، ثم شارك في بطولة مسلسل نقل عام، لتأتى الأنطلاقه الأكبر في مسلسلي أعمل اية مع النجم خالد الصاوى وصابرين، ثم النجاح الكبير في مسلسل "ايجار قديم" مع شريف منير ومحمد الشرنوبى وميمى جمال وحازم سمير، وينتظر أبو زيد عرض مسلسل "روز وليلى" مع النجمتين نيللى كريم ويسرا، المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن مسلسل "إيجار قديم" حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه على قناة on، بطولة شريف منير، محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، فيدرا، وأسامة عبد الله تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.