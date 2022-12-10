شكرا لقرائتكم خبر عن كاثرين زيتا جونز تتألق فى عباءة باللون الأسود بعد نجاح مسلسلها الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت كاثرين زيتا جونز نجمة هوليود متألقة للغاية أثناء ظهورها الأخير وهي ترتدى عباءة مميزة باللون الأسود وفقًا لما ذكره تقرير الديلى ميل الذى رصد إطلالتها من خلال عدة صور لها، وذلك بعد تألقها بصورة لافتة خلال أحدث أعمالها الذى يعرض على أحد المنصات ممثلاً في مسلسل Wednesday والذى سجل نسب مشاهدات مرتفعة للغاية.



كاثرين زيتا جونز



كاثرين زيتا

من ناحية أخرى سبق وحرص الممثل مايكل دوجلاس على الاحتفال بعيد زواجه من زوجته النجمة الجميلة كاثرين زيتا جونز من خلال حسابه على موقع انستجرام، ونشر صورة لهما معاً، ظهرا فيها الثنائى من حفل زفافهما قبل 22 عامًا، وذلك فى التاسع عشر من نوفمبر الماضى.

كما حرص دوجلاس على الاحتفال برسالة أيضاً وجهها لها قال فيها: "احبك كثيرًا، ذكرى سنوية سعيدة لنا كاثرين".

من ناحية أخرى احتفلت كاثرين زيتا جونز بعيد ميلادها الـ 53 فى وقت سابق خلال شهر سبتمبر، بعدما حفرت اسمها بأحرف من ذهب كواحدة ضمن أهم نجمات هوليود ممن اشتهروا بتميز أدوارهم خلال مسيرة فنية مطولة نالت عنها جوائز عديدة، وهو ما عكس موهبتها في عالم التمثيل.