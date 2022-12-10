شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ناصر عبد المنعم يقدم العرض المسرحى "السامر" بمهرجان الشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فعاليات اليوم الثانى من مهرجان أيام الشارقة للمسرح الصحراوي، المقام فى الفترة من 9 حتى 13 ديسمبر، تقديم العرض المصرى "السامر" للمخرج الكبير ناصر عبد المنعم، بطولة نورهان أبو سريع، محمد حسني، عادل إبراهيم، حسنة رمضان، هبة أحمد، شاهندة عبد العزيز، ضياء فتحي، محمد عبده، إسلام صلاح، وائل سعيد، داليا حسن ، سمر حسين ، إضاءة عز حلمي ، توزيع موسيقي جمال راشد ، ملابس عيشة ، مخرج منفذ داليا حافظ ، موسيقي وأغاني من التراث المصري .

وتدور فكرة العرض حول أهالي الجنوب المصرى الذين يلتقون فى الظهير الصحراوى ليتسامروا ويتبادلوا الحكايات والأغاني والرقصات، فى هذا العرض الذى يجسد حكاية رجل أحب فتاة جميلة ولكن لم يكتب له أن يرتبط بها لأسباب عائلية بيد أن روح الفتاة لا تفارق الرجل في الأوقات كلها وفي الأماكن التي حل بها .

وترتكز فكرة المهرجان على احتفاء وإيمان عميق بغنى وثراء الثقافة الصحراوية، هذه الثقافة الحيوية التي لطالما الهمت أسفار الرحالة، وقصص الرواة، وألوان الرّسامين، بفضائها الواسع، وامتداداتها اللامحدودة، برمالها وكثبانها ووديانها وعمارتها وناسها وعاداتهم وتقاليدهم في شتى أحوالهم بين الاستقرار والانتقال.

تتمحور عروض المهرجان في بنيتها على الحكاية والشعر والأداء، وعلى أساليب متعددة من التعبيرات الفنية التي تختزنها الذاكرة الجمالية للصحراء، ويُراد لهذه العروض أن تعكس الملامح المتنوعة للثقافة الصحراوية الممتدة طولاً وعرضاً في المشرق والمغرب من جغرافية الوطن العربي.