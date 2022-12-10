شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل حب ودعم لـ سيلين ديون بعد إعلان إصابتها بمرض نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل عدد من النجوم رسال حب ودعم للمطربة العالمية سيلين ديون بعدما كشفت أنها مصابة بمتلازمة الشخص المتصلب، وهو مرض عصبى نادر وغير قابل للشفاء ويمكن أن يسبب تشنجات عضلية منهكة، وبناءً على ذلك أجلت مواعيد حفلها القادم.



سيلين ديون

وبمجرد ما كشف سيلين عن مرضها تعاطف معها الكثير من النجوم، حيث وصفت النجمة العالمية جينيفر جارنر ديون بأنها "أكثر امرأة محبوبة"، وقالت، "من فضلك اعتنى بنفسك، سننتظرك جميعًا"، وذلك من خلال حسابها على إنستجرام.

وكتبت جوين ستيفانى، "نحن نحبك سيلين"، بينما كتبت كاثرين ماكفى، "نحن نحبك أنت سبب غنائى والإلهام لكثير.. العالم سينتظر. "

قالت مصممة الأزياء دوناتيلا فيرساتشي، إنها "تفكر فى ديون و ترسل لها كل حبى"، وأضافت، "أنت تجسدين الموهبة، وكلما تحسنتى، سنشعر بقوتك ووجودك في كل مكان مرة أخرى.. أتمنى لك التعافى سريعا".

وأضافت عارضة الأزياء وينى هارلو، "نحبك صحتك هى الأهم قبل كل شيء! نصلى من أجل الشفاء والسعادة وتجديد الصحة "

وكتب بريان آدمز كلمات قصيرة ولطيفة، حيث قال "كل حبي سيلين. بريان" ، بينما كتبت كيت هدسون "أحبك سيلين" ، وبالمثل أضافت سلمى بلير، "كلنا نحبك كثيرًا".

وكشفت المطربة العالمية، سيلين ديون، مؤخرا عن الأزمات الصحية التي تعانى منها طوال الفترة الأخيرة خلال فيديو عبر حسابها على انستجرام، أكدت فيه أن مشاكلها الصحية لا تزال تتزايد رغم إصابتها بها منذ فترة طويلة، ما تسبب في تأجيل حفلاتها داخل أوروبا بداية العام المقبل كما كان منتظرا.

وقالت سيلين ديون خلال الفيديو: "كان من الصعب حقًا بالنسبة لي مواجهة هذه التحديات والتحدث عن كل ما مررت به شُخصّت بإصابتي باضطراب عصبي نادر جدًا أخيرًا، يُعرف بمُتلازمة الشخص المُتَيَبِّس، الذي يصيب 1 من كل مليون شخص".

استكملت سيلين ديون، "بينما لا نزال نتعلم عن هذه الحالة النادرة، نعرف حاليًا أنها السبب وراء التشنجات التى أعانى منها والتى تتسبب فى صعوبات أحيانا فى المشى كما تعيق القدرة على استخدام الأحبال الصوتية بالطريقة المعتادة".

سيلين ديون تبكى على الهواء

ولا تعد تلك المرة الأولى الذى يتسبب المرض فى إلغاء حفلات سيلين ديون، ففى بداية العام الجارى ألغت كافة العروض الغنائية المتبقية من جولتها المتأخرة فى أمريكا الشمالية بسبب معاناتها من مشاكل صحية ناجمة عن تقلصات عضلية "شديدة ومستمرة"، وجاء هذا القرار بعدما أكملت النجمة الكندية، 52 حفلا من جولتها العالمية فى Courage قبل انتشار جائحة COVID-19، فى مارس 2020، وأعادت جدولة بعضها فى مارس وأبريل 2022.