شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى وكريم عبد العزيز.. صداقة لأكثر من 20 عاما و5 أعمال فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بملاحه الهادئة وأدائه السلس البسيط استطاع خلال سنوات نشاطه الفنى جذب أنظار الجمهور إليه فى أى دور أو عمل يقدمه، باعتباره رمانة الميزان فى العمل الفنى، عرفه الجمهور بالأدوار الكوميدية، وتأثر معه الجمهور عندما جسد دور ضابط فى الجزء الثانى من "الاختيار"، إنه النجم ماجد الكدوانى الذى نحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ55.

قدم ماجد الكدوانى خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال الناجحة خاصة السينمائية منها، وخلق ثنائيا مع عدد من كبار النجوم، ولكن أبرزهم النجم كريم عبد العزيز الذي جمعته به علاقة صداقة قوية استمرت لأكثر من 20 عامًا، حيث شارك معه في أكثر من عمل فني وهي: حرامية في كي جي تو، حرامية في تايلند، نادي الرجال السري، الاختيار 2، البعض لا يذهب للمأذون مرتين، كما ظهر معه كضيف شرف في "فاصل ونعود".





وتحدث عنه الكدوانى فى أكثر من لقاء تليفزيوني، قائلًا: "أعرف كريم عبد العزيز منذ أكثر من 20 سنة، وهو تركيبة ساحرة جدا وحساس أوي وعنده كم من المصداقية رهيب، بالنسبة لي أخ وصديق وبتعرف منه ومن حكمته وتصرفاته وردود أفعاله طول الوقت، ربنا يحفظه ويديمه نعمة في حياتي، مبيعرفش يتكلم غير من قلبه، وطبيعي، عشرة عمر بجد، ودايما مابينا فضفضة ومن الناس القليلة اللي برتامح وانا بتكلم معاها وحاسس بأمان، وهو ممثل كبير ومختلف".

بينما قال عنه كريم عبدالعزيز في أحد اللقاءات: "ماجد من أجمل الناس اللي ممكن تقابلهم، صاحب صاحبه، أخلاق وجدعنة، وحالة استمتاع كبيرة لما أشتغل معاه".

وكان من اللقطات المميزة في الوسط الفني، هي لحظة تكريم الفنان الكبير كريم عبد العزيز في مهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي ونظرة الفخر والسعادة والتأثر التي خصها له ماجد الكدواني وهو يقف على المسرح، والتي حصدت إشادات بالغة من الجمهور، ونشر "عبدالعزيز" وقتها عبر حسابه على "فيس بوك" تلك الصورة التي بها نظرة الكدواني له، معلقا عليها: " "الصاحب الجدع والسند رزق.. شكرًا يا صاحبى".

كريم عبد العزيز